علی ملاقلی‌پور کارگردان فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» درباره جضور در دومین جشنواره فیلمی که در سنگاپور برگزار می‌شود به خبرنگار مهر گفت: پیش از پذیرفته شدن فیلم «قندون جهیزیه» در یکی از جشنواره‌های فیلم سنگاپور، «قندون جهیزیه» فرصت حضور در جشنواره‌ای در هند در تاریخ ۱۵ بهمن را پیدا کرد.

وی ادامه داد: به دنبال حضور در جشنواره های بین المللی قرار است در تاریخ ۱۹ و ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۵ در جشنواره فیلم سنگاپور نمایش داده شود. این جشنواره با محوریت تحلیل سینمای نقاط مختلف دنیا در کشورهای مختلف دنیا در موقعیت های مختلف زمانی برگزار می شود.

به گفته وی، این جشنواره علاوه بر سنگاپور در کشورهایی چون اتریش، آمریکا، کانادا و هلند نیز برپا می شود.

ملاقلی پور با اشاره به انجام مراحل تحقیق فیلمنامه «قندون جهیزیه ۲» بیان کرد: داستان فیلم در یک کارخانه قند می گذرد و داستان دو برادر است که می خواهند ازدواج کنند و همسران آنها درگیر جور کردن جهیزیه هستند.

وی ادامه داد: برای درست از آب درآمدن قصه نیاز به تحقیق درباره زندگی کارگری و معضلات مربوط به آن داشتم. در مراحل تحقیق قسمت دوم از فیلم «قندون جهیزیه» به این نتیجه رسیدم که بخشی از مشکلات اجتماعی در طبقه ضعیف جامعه می گذرد و برای بیان این معضلات به داشتن یک قصه منسجم و دراماتیک نیاز است که هم با مخاطب عام ارتباط برقرار کند و هم مشکلات طبقه مورد بحث در فیلم را به درستی مورد بررسی قرار دهد.

کارگردان فیلم «قندون جهیزیه» یادآور شد: تا زمانی که به فیلمنامه قابل قبول در بیان معضلات طبقه کارگری نرسم، سراغ تولید نخواهم رفت چراکه اول باید فیلمنامه قابل دفاع از آب درآورم و بعد سراغ تولید بروم.

ملاقلی پور در پایان گفت: مراحل پایانی تحقیق فیلم «قندون جهیزیه ۲» قبل از عید به پایان می رسد و پس از نگارش کامل فیلمنامه در صورت فراهم بودن شرایط، تولید این فیلمنامه سینمایی را آغاز می کنم.