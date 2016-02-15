دلیل آتش سوزی شناورها در اروندرود تحت بررسی است

احمد شیرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: موضوع عمدی بودن آتش سوزی شناورها هنوز محرز نشده و تحقیقات و بررسیهای کارشناسانه در این رابطه همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص نحوه جبران خسارت وارد آمده به مالباختگان اظهار کرد: چنانچه عمدی بودن آتش سوزی اثبات شود، فردی که آتش زده باید جبران خسارت کند اگر آتش سوزی غیر عمدی باشد ولی قصوری در کار دیده شود فرد مقصر باید جبران خسارت کند اما اگر حادثه ای بدون تقصیر و غیرعمد باشد بیمه خسارت را پرداخت می کند.

شیرعلیزاده با تاکید بر لزوم بیمه کردن شناورها و کالاها از سوی صاحبان اصلی آنان تصریح کرد: در صورت کوتاهی در بیمه کردن شناور و کالاها راهی برای جبران خسارت وجود ندارد.

دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب آبادان با بیان اینکه هر فردی حق پیگیری قانونی برای دست یافتن به مال خود را دارد، یادآور شد: قانون براساس معیار (آنچه که پیشتر گفته شد) کار انجام می دهد و موضوع آتش سوزی شناورها در اروندرود هنوز تحت بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ بهمن ماه جاری هشت فروند شناور و یک دوبه ۱۰۰۰ تنی در اروندرود در آتش سوختند.