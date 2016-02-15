به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌اندیشی اسلام و جوان غربی: چالش‌ها و چشم‌اندازها؛ بررسی و بازخوانی دو نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به همراه سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد و محمدجواد لاریجانی در محل دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود.

این هم‌اندیشی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خبرگزاری مهر و کانون اندیشه جوان دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

محورهای مقالات از این‌ قرار است:

۱- افراطی‌گری، خشونت، تروریسم و اسلام هراسی

۲- بیداری اسلامی و مردم‌سالاری پویا

۳- هجمه نظامی و فرهنگی غرب

۴- فرهنگ و پیوندهای فرهنگی

۵- ماهیت و مؤلفه‌های فرهنگ غرب

۶- تاریخ مشی سیاسی دولت‌های غربی

۷- غرب و اسلام

۸- تعامل جهان غرب با جهان اسلام

۹- مبانی نظری نامه‌ها

هم اندیشی علمی اسلام و جوان غربی، دوشنبه ۱۷ اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۷:۳ در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار استاد شهیدی برگزار می‌شود.