۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

فرماندار کوثر:

تخلف تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در کوثر گزارش نشده است

کوثر- فرماندار کوثر گفت: تخلف تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در این شهرستان گزارش نشده است و با سلامت کامل انتخابات پیش می‌رود.

علیرضا علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شهرستان کوثر ۲۲ نامزد انتخاباتی داریم که از این تعداد فقط دو نفر زن و مابقی مرد هستند، اضافه کرد: آنچنان که در مرکز استان دفاتر و ستادهایی فعال شده یا عکس و پوستر نصب شده است در شهرستان کوثر تبلیغات نداریم.

وی افزود: تبلیغات صرفا حضور نامزد در جلسات کاملا خصوصی و هم اندیشی با طرفداران خود است و در شبکه های مجازی نیز بیشتر این طرفداران نامزدها هستند که اقدام به معرفی و تبلیغ فرد خاص می کنند.

فرماندار کوثر با تاکید به رصد دقیق تمامی تخلفات انتخاباتی متذکر شد: انتخابات به شکل سالم و مطابق قوانین در این شهرستان پیش می‌رود.

علیپور تعداد شعبات اخذ رای در این شهرستان را ۷۰ مورد عنوان و تاکید کرد: از این تعداد ۲۲ مورد در بخش فیروز و ۴۸ مورد در بخش مرکزی و مرکز شهرستان است.

وی با اذعان به اینکه ۳۹ شعبه ثابت و مابقی سیار هستند، اضافه کرد: برای هر شعبه ۱۵ نفر جهت برگزاری انتخابات پیش بینی شده است.

محمد میرزایی ناطق

