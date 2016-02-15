ادعای وزیر اسبق بهداشت افسانه است/اعلام دریافتی پزشکان و پرستاران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری که روز دوشنبه در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد، در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت دولت هشتم مبنی بر اختلاف زیاد دریافتی پزشکان و پرستاران، تاکید کرد: بر اساس اعداد و ارقام اعلام می کنیم که این ادعا، افسانه ای بیش نیست و کاملا دور از واقعیت است.

وی با عنوان این مطلب که حاضریم در هر جمع و محفلی گزارشات مستند خود را ارائه بدهیم، گفت: دریافتی ۴۹۷۹ پزشک عمومی در ۵۷۰ بیمارستان دولتی به طور میانگین ۵ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان است که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مالیات از آن کسر می شود.

آقاجانی به دریافتی پزشکان عمومی در حوزه بهداشت اشاره کرد و افزود: میزان دریافتی این گروه از پزشکان عمومی نیز ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

معاون درمان وزارت بهداشت، به دریافتی ۲۱ هزار و ۴۷۹ پزشک متخصص و فوق تخصص در بیمارستان های دولتی اشاره کرد و گفت: این پزشکان به طور میانگین ۱۳ میلیون و ۹۱۷ هزار تومان دریافتی دارند.

وی در ادامه به دریافتی پرستاران عادی در بیمارستان های وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: ۶۳ هزار و ۶۸۹ پرستار در بخش های عادی بیمارستان های دولتی، ماهانه به طور میانگین ۳ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان دریافتی دارند.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: پزشکان عمومی نسبت به پرستاران ۱.۷۵ برابر و پزشکان متخصص و فوق تخصصی نیز نسبت به پرستاران ۴.۴۵ برابر دریافتی بیشتر دارند.

آقاجانی ادامه داد: اختلاف دریافتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابری و ارائه ارقام غیرواقعی، فقط افسانه است.

وی با طرح این سئوال که آیا افزایش تعرفه ها فقط به جیب پزشکان می رود، اظهارداشت: بخش محدودی از تعرفه ها به سمت پزشکان است و مابقی آن به عنوان منابع مالی بیمارستان تلقی می گردد.

آقاجانی با اشاره به افزایش ۱۲۰ درصدی حق العلاج در سال های ۹۳ و ۹۴، تاکید کرد: در دو سال گذشته درآمد پزشکان رشد ۴۹ درصدی داشته است که با هدف حذف زیرمیزی انجام شده است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: با صراحت می گویم که زیرمیزی در بیمارستان های دولتی نزدیک به صفر است و در سال جاری حتی یک گزارش شکایت از بیمارستان های دولتی نداشته ایم.