فیلترینگ همسران جایگزین فیلترینگ هوشمند می شود!

مهرآباد*؛ علی زراندوز: معاون وزیر ارتباطات گفت: بیش از 110 میلیارد تومان قرار داد برای فیلترینگ هوشمند با متخصصین در بحث فیلترینگ بسته شده است. پس از اعلام این خبر، نمایندگان مختلفی از اقشار متفاوت جامعه که در بحث فیلتریگ کوشا هستند، ضمن تماس با خبرنگار مهر آباد مراتب اعتراض خود را از درنیامدن کلاهی از این نمد، اعلام کردند. در ادامه توجه شما را به صحبت های این اقشار جلب می نماییم:

نماینده پدرها: داداش پس این همه زحمتی که ما واسه از راه به در نشدن این پسر می کشیم کشکه دیگه؟ این همه درباره کولر خاموش کردن ما پدرها جک ساختن ولی ما خم به ابرو نیاوردیم ... چرا؟ چون کولر خاموش کردن رد گم کنی بود! ما تو تابستون کولر و تو زمستون شوفاژ و بخاری ها رو خاموش می کنیم که جوونهامون بلرزن و بپزن و متوجه خاموش کردن مودم نشن! ما پدرها به این می گیم: فیلتر از بیخ!

نماینده مادرها: آقا واقعا که ... توی حرف و کلام ، همین طوری هی بهشت رو می ذارین زیر پای مادران ولی بحث بودجه نقدی که میشه، پولها رو می دین دست بقیه؟! می خوام ببینم این آقایونی که 110 میلیارد بودجه گرفتن، یه شب میان یواشکی جیب های و کیف ها و زیر متکا و توی کشوها و لای کتابها و مجله های بچه های منو بگردن که خدایی نکرده، زبونم لال، روم به دیوار، اگه از این چیزهای مشکوک پیدا شد، سریع بچه رو ببندیم به تخت و ترکش بدیم؟!

نماینده همسرها: وای ... خاک عالم! 110 میلیارد بودجه اومد و رفت و هیچی اش به ما خانم های زحمت کش که از وقتی شوهرمون میاد خونه تا وقتی که میره داریم گوشی شو زیر و رو می کنیم ، نرسیده؟ این همه پول رو دادین واسه فیلتر کردنی که با یه فیلتر شکن مجانی یا نهایتا 4 هزار تومنی شکسته می شه؟! ولی ببینم، شما تا حالا شنیدین مردی بتونه روی خانومش فیلتر شکن نصب کنه که گوشی اش رو چک نکنه؟ نه دیگه! تکنولوژی به این نفوذ ناپذیری تو هر خونه ای وجود داره و شما این همه پول بی زبون رو ... حیف که دیگه باید برم گوشی آقامونو چک کنم وگرنه ...

*مهرآباد، صفحه طنز خبرگزاری مهر است که روزانه با سوژه های اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی، خدای ناکرده سیاسی و غیره، به ویژه و غیره شوخی خواهد کرد.