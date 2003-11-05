پنجمين كتاب " رولينگ " 125 ميليون پوند فروخت

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، نام جي كي رولينگ ، خالق هري پاتر - نويسنده اي كه در طول تاريخ نشر ، پرفروش ترين آثار را داشته است - در رديف پنجم فهرست پردر آمدترينهاي سال گذشته جهان ، منتشره در رونامه ساندي تايمز چاپ لندن ، ذكر شده است .

بنابراين گزارش ، رولينگ تنها بخاطر نگارش پنجمين كتاب خود با عنوان " هري پاتر و فرمان ققنوس" كه 230 ميليون نسخه ازآن در جهان به فروش رفته است ، تاكنون 125 ميليون پوند به دست آورده كه با يك حساب سرانگشتي مي توان گفت هر كلمه كتاب پنجم وي 388 پوند ارزش پولي داشته است . بنابر اعلام بي بي سي ، همچنين دانيل رادكليف ، بازيگر نقش هري پاتر در فهرست مزبور به عنوان جوانترين فرد توانسته است در دوازده ماه گذشته 175 ميليون پوند به دست آورد .اين گزارش مي افزايد : موفقيت رولينگ ، باعث تقويت جايگاه كارگزارش كريستوفر ليتل نيز شده است . وي در اين فهرست در رتبه سي و هفتم جدول قرار دارد . بر اساس گزارش ساندي تايمز وي توانسته است در سال گذشته 18/75 ميليون پوند به دست آورد . همچنين خانم باربارا تيلور براد فورد با شش ميليون و 45 هزار پوند به خاطر رمان " زني از جنس فولاد" نيز در اين فهرست قرار گرفته است . لرد آرچرنويسنده سياستمداري كه چندي پيش به زندان افتاد نيز در اين فهرست جاي گرفته است . وي 6/ 6 ميليون پوند به خاطر كتاب هايش به دست آورده است . جك هيگينز نويسنده جنايي 74 ساله هم دو ميليون و هشتصد هزار دلار در سال گذشته به دست آورد .تري پاچت نويسنده فانتزي نويس نيز توانست در سال گذشته از فروش آثارش دو ميليون پوند را به دست آورد .به نوشته اين روز نامه پردر آمد ترين فرد سال گذشته يك بيليونر روسي بنام رومن آبراموويچ است . وي جولاي سال گذشته باشگاه چلسي را خريداري كرد .