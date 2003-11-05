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۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۸:۰۴

هر كلمه 388 پوند!

پنجمين كتاب " رولينگ " 125 ميليون پوند فروخت

پنجمين كتاب " رولينگ " 125 ميليون پوند فروخت

" جي كي رولينگ " نويسنده و خالق كتاب هاي معروف " هري پاتر " در رديف پنجم فهرست پردرآمد ترين هاي سال گذشته جهان قرار گرفت .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، نام جي كي رولينگ ، خالق هري پاتر - نويسنده اي كه در طول تاريخ نشر ، پرفروش ترين آثار را داشته است -  در رديف پنجم  فهرست پردر آمدترينهاي سال گذشته جهان ،  منتشره در رونامه ساندي تايمز چاپ لندن  ، ذكر شده  است  .


بنابراين گزارش ، رولينگ تنها بخاطر نگارش پنجمين  كتاب خود با عنوان " هري پاتر و فرمان ققنوس" كه   230 ميليون نسخه ازآن در جهان به فروش رفته است ،  تاكنون 125 ميليون پوند به دست آورده كه  با يك حساب سرانگشتي  مي توان گفت هر كلمه كتاب پنجم  وي 388 پوند ارزش پولي داشته است . بنابر اعلام بي بي سي ، همچنين دانيل رادكليف ، بازيگر نقش هري پاتر در فهرست مزبور به  عنوان جوانترين فرد  توانسته است در دوازده ماه  گذشته 175 ميليون پوند به دست آورد .
اين گزارش مي افزايد : موفقيت رولينگ ، باعث تقويت جايگاه  كارگزارش   كريستوفر ليتل نيز  شده است . وي در اين فهرست در رتبه سي و هفتم جدول قرار دارد . بر اساس  گزارش ساندي تايمز وي توانسته است در سال گذشته  18/75 ميليون پوند  به دست آورد . همچنين خانم باربارا تيلور براد فورد با  شش ميليون و 45 هزار پوند به خاطر رمان " زني از جنس فولاد"   نيز در اين فهرست قرار گرفته است . لرد آرچرنويسنده  سياستمداري  كه چندي پيش به زندان افتاد نيز  در اين فهرست جاي گرفته است .  وي 6/ 6 ميليون پوند به خاطر كتاب هايش به دست آورده  است . جك هيگينز نويسنده جنايي 74 ساله هم  دو ميليون و هشتصد  هزار دلار در سال گذشته به دست آورد .تري پاچت  نويسنده فانتزي نويس  نيز  توانست در سال گذشته از فروش آثارش  دو ميليون پوند را به دست آورد .
 به نوشته اين روز نامه پردر آمد ترين فرد سال گذشته  يك بيليونر روسي  بنام رومن آبراموويچ است . وي جولاي سال گذشته باشگاه چلسي را خريداري كرد  .  
کد مطلب 35574

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