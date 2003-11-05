پنجمين كتاب " رولينگ " 125 ميليون پوند فروخت

بنابراين گزارش ، رولينگ تنها بخاطر نگارش پنجمين كتاب خود با عنوان " هري پاتر و فرمان ققنوس" كه 230 ميليون نسخه ازآن در جهان به فروش رفته است ، تاكنون 125 ميليون پوند به دست آورده كه با يك حساب سرانگشتي مي توان گفت هر كلمه كتاب پنجم وي 388 پوند ارزش پولي داشته است . بنابر اعلام بي بي سي ، همچنين دانيل رادكليف ، بازيگر نقش هري پاتر در فهرست مزبور به عنوان جوانترين فرد توانسته است در دوازده ماه گذشته 175 ميليون پوند به دست آورد .
اين گزارش مي افزايد : موفقيت رولينگ ، باعث تقويت جايگاه كارگزارش كريستوفر ليتل نيز شده است . وي در اين فهرست در رتبه سي و هفتم جدول قرار دارد . بر اساس گزارش ساندي تايمز وي توانسته است در سال گذشته 18/75 ميليون پوند به دست آورد . همچنين خانم باربارا تيلور براد فورد با شش ميليون و 45 هزار پوند به خاطر رمان " زني از جنس فولاد" نيز در اين فهرست قرار گرفته است . لرد آرچرنويسنده سياستمداري كه چندي پيش به زندان افتاد نيز در اين فهرست جاي گرفته است . وي 6/ 6 ميليون پوند به خاطر كتاب هايش به دست آورده است . جك هيگينز نويسنده جنايي 74 ساله هم دو ميليون و هشتصد هزار دلار در سال گذشته به دست آورد .تري پاچت نويسنده فانتزي نويس نيز توانست در سال گذشته از فروش آثارش دو ميليون پوند را به دست آورد .
به نوشته اين روز نامه پردر آمد ترين فرد سال گذشته يك بيليونر روسي بنام رومن آبراموويچ است . وي جولاي سال گذشته باشگاه چلسي را خريداري كرد .
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