تهرانی ها هفته گذشته ۵ روز سالم نفس كشيدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر واحد پایش و پیشبینی این شركت درباره جزئیات كیفیت هوای تهران در گفته گذشته گفت: اوایل هفته استقرار جو آرام و پایدار در تهران منجر به سکون نسبی هوا و در نتیجه تجمع آلایندهها شد و تداوم پایداری جوی و وزش بادهای آرام افزایش تدریجی غلظت ذرات معلق را به همراه داشت و به همین دلیل در این روزها شاهد غبار محلی در سطح شهر بودیم.
به گفته مریم نادری، غلظت بالای آلاینده ها اوایل هفته گذشته، عمق میدان دید را در تهران در برخی ساعات به ۲ کیلومتر كاهش داد. همچنین افزایش دما طی این روزها محسوس بوده و در برخی ساعات دمای تهران به ۱۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
بر اساس این گزارش، از بامداد روز دوشنبه دامنههای جنوبی البرز و از جمله استان تهران تحت تأثیر فعالیت سامانه بارش زای سرد وارد شده از سمت مرزهای غربی به کشور قرار گرفت و دما به طور محسوسی کاهش یافت. از روز دوشنبه افزایش شرایط ناپایدار جوی و افزایش رطوبت، بارش برف و باران را در پی داشت و همراه وزش باد شدید، موجب پراکندگی و شسته شدن آلایندهها شد.
در روز جمعه شرایط جوی ناپایدار کمتر مهیا بوده و کاهش سرعت باد منجر به افزایش تدریجی غلظت آلایندهها شده و هوایی غبار آلود را در تهران ایجاد كرده است.
لازم به ذکر است اطلاعات غلظت آلایندهها بر اساس داده ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا و اطلاعات هواشناسی اندازه گیری شده در ایستگاه مهرآباد از پایگاه اطلاعات دانشگاه وایومینگ تهیه شده است.
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