تهرانی ها هفته گذشته ۵ روز سالم نفس كشيدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر واحد پایش و پیش‎بینی این شركت درباره جزئیات كیفیت هوای تهران در گفته گذشته گفت: اوایل هفته استقرار جو آرام و پایدار در تهران منجر به سکون نسبی هوا و در نتیجه تجمع آلاینده­ها شد و تداوم پایداری جوی و وزش بادهای آرام افزایش تدریجی غلظت ذرات معلق را به همراه داشت و به همین دلیل در این روزها شاهد غبار محلی در سطح شهر بودیم.

به گفته مریم نادری، غلظت بالای آلاینده ­ها اوایل هفته گذشته، عمق میدان دید را در تهران در برخی ساعات به ۲ کیلومتر كاهش داد. همچنین افزایش دما طی این روزها محسوس بوده و در برخی ساعات دمای تهران به ۱۷ درجه سانتی­گراد رسیده است.

بر اساس این گزارش، از بامداد روز دوشنبه دامنه­های جنوبی البرز و از جمله استان تهران تحت تأثیر فعالیت سامانه بارش زای سرد وارد شده از سمت مرزهای غربی به کشور قرار گرفت و دما به طور محسوسی کاهش یافت. از روز دوشنبه افزایش شرایط ناپایدار جوی و افزایش رطوبت، بارش برف و باران را در پی داشت و همراه وزش باد شدید، موجب پراکندگی و شسته شدن آلاینده­ها شد.

در روز جمعه شرایط جوی ناپایدار کمتر مهیا بوده و کاهش سرعت باد منجر به افزایش تدریجی غلظت آلاینده­ها شده و هوایی غبار آلود را در تهران ایجاد كرده است.

لازم به ذکر است اطلاعات غلظت آلاینده­ها بر اساس داده ایستگاه­های شرکت کنترل کیفیت هوا و اطلاعات هواشناسی اندازه­ گیری شده در ایستگاه مهرآباد از پایگاه اطلاعات دانشگاه وایومینگ تهیه شده است.