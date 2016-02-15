جشن ملی طرح تحول سلامت را برگزار می کنیم/سهم پرداختی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری روز دوشنبه در واکنش به اظهارات طریقت منفرد و لنکرانی وزرای سابق بهداشت مبنی بر اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت پرداختی از جیب مردم نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم داشته است، گفت: بر اساس بررسی های هزینه خانوار سازمان آمار و بانک مرکزی و همچنین مطالعات وزارت بهداشت، کاهش قابل توجهی در پرداختی از جیب مردم در بستری بیمارستانی داشته ایم.

وی تاکید کرد: وقتی اجازه پیدا کردیم که درصدها را اعلام کنیم، حتما یک جشن ملی برگزار خواهیم کرد. چون، بررسی های ما نشان می دهد که کاهش قابل توجهی در میزان پرداختی مردم در بستری بیمارستان های دولتی داشته ایم.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت در مقامی نیست که به هر اظهارنظری پاسخ بدهد. آنچه ما اعلام می کنیم، بر اساس مستندات و آمار و ارقام است.

حریرچی با عنوان این مطلب که سهم پرداختی مردم قبل از اجرای طرح تحول سلامت ۳۷ درصد بود، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت، میزان پرداختی بستری در بیمارستان های دولتی برای شهرنشیان به ۶ و روستاییان به ۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: دوستان اگر مطالعه ای انجام داده اند، اعلام کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه با عنوان این مطلب که همه بیمه ها به بیمارستان های وزارت بهداشت بدهکار هستند، گفت: هیچ کدام از بیمه های پایه تاکنون نتوانسته اند ۶۰ درصد فاکتور نقدی بیمارستان ها را پرداخت کنند.

وی با اعلام اینکه میزان تاخیر بیمه تامین اجتماعی تا حدود زیادی کاهش یافته است، افزود: بیمه سلامت ایرانیان دچار کسری بودجه و مشکلات زیادی است که باعث شده تا اردیبهشت مطالبات بیمارستان ها را پرداخت کند.

حریرچی به مخالفت ها در مسیر اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: این طرح مشکل سیاسی دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: برخی افراد حرف هایی که قبلا می زدند، الان با آنها مخالفت می کنند.

وی تاکید کرد: به نظر من، این مخالفت ها از این جنس است که چرا وقتی خودشان وزیر بوده اند، این کارها را انجام نداده اند.

حریرچی همچنین به مخالفان دولت به عنوان گروه دیگری از افراد مخالف طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت، همه جناح ها تمام قد از این طرح حمایت کردند. اما، الان نشانه های اندکی از بعضی مخالفت ها می بینیم که مخالفان دولت هستند.