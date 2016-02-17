به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان این دوره از ۱۷ بهمن آغاز شده و متقاضیان تا ۳۰ بهمن ۹۴ فرصت دارند در آن شرکت کنند.

پس از پایان مهلت شرکت متقاضیان، از ۳ تا ۱۶ اسفند ۹۴ پالایش اولیه اطلاعات ارسالی متقاضیان صورت می گیرد و از ۱۷ اسفند ۹۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۹۵ هم به مدت دو ماه و نیم فرآیند جذب در دانشگاه ها انجام می پذیرد.

بر اساس آمار اعلام نیاز دانشگاهها در مجموع ۳ هزار و ۳۳۵ اولویت برای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، پژوهشگاهها و پژوهشکده ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی اعلام شده است.

بررسی اولویت ها نشان می دهد که دانشگاه تهران با ۱۹۷ اولویت در صدر و پس از آن دانشگاه فنی حرفه ای با ۱۲۸ در رتبه بعدی قرار دارد. سایر دانشگاههای بزرگ و موسسات آموزش عالی صنعتی در بخش دولتی زیر ۱۰۰ اولویت را اعلام کرده اند.

نکته مورد توجه برای متقاضیان است که تقریبا برای هر اولویت شرایط و ضوابط خاصی اعم از جنسیت، تعداد جذب و توضیحات اعلام شده است.

نام دانشگاه تعداد اولویت های اعلام شده در فراخوان شهید بهشتی ۹۲ سیستان و بلوچستان ۸۶ صنعتی اصفهان ۷۵ شهید چمران اهواز ۶۴ صنعتی امیرکبیر ۴۵ خوارزمی ۴۰ صنعتی شریف ۳۹ هنر اسلامی تبریز ۳۸ علامه طباطبایی ۳۴ گیلان ۲۹ فرهنگیان ۲۷ شاهد ۲۵ اراک ۲۵ رازی ۲۴ زنجان ۲۴ سمنان ۲۴ یزد ۲۲ یاسوج ۲۱ دامغان ۱۹ کاشان ۱۹ امام صادق (ع) ۱۷ ارومیه ۱۷ لرستان ۱۷ تربیت دبیر شهید رجایی ۱۶ صنعتی خواجه نصیر ۱۴ صنعتی مالک اشتر ۱۱

در این دوره از فراخوان جذب هیات علمی دانشگاهها که با عنوان فراخوان بهمن ۹۴ منتشر شده است تعدادی از دانشگاههای بزرگ دولتی تعداد کمتر از ۱۰ اولویت را برای جذب هیات علمی خود اعلام کرده اند.

نام دانشگاه تعداد اولویت های اعلام شده در فراخوان اصفهان ۹ اولویت شهرکرد ۹ هرمزگان ۸ بوعلی سینا همدان ۸ تفرش ۷ خلیج فارس ۷ الزهراء (س) ۶ علم و صنعت ایران ۴ هنر شیراز ۴ ملایر ۴ امام خمینی قزوین ۳ حکیم سبزواری ۳ صنعتی اراک ۳ صنعتی ارومیه ۳ صنعتی شیراز ۳ صنعتی قم ۲ گلستان ۲ محقق اردبیلی ۲

البته آمار فراخوان نشان از آن دارد که بسیاری از دانشگاههای کوچک تر و تخصصی تر هم آمار پایینی از تعداد اولویت ها را به خود اختصاص داده اند.

در این بررسی آمار پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها و همچنین مراکز آموزشی غیرانتفاعی ذکر نشده است.