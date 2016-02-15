به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان با اشاره به کاهش نزولات جوی در استان، اظهار کرد: اگر این روند در استان همچنان ادامه داشته باشد چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت که نیاز است موضوع مدیریت منابع آبی موجود جدی گرفته شود.

وی بر لزوم تنظیم سند ملی منابع آب استان تاکید کرد و گفت: تدوین این سند یکی از زیربنایی‌ترین کارهایی است که باید انجام شود.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هنوز هم منبع درآمد بسیاری از مردم استان کشاورزی است، بیان داشت: بنابراین باید تغییر الگوی کشت اجرایی شود و سند ملی منابع آب این را به ما می‌گوید که در هر جایی چه کاری باید انجام دهیم.

نخعی‌نژاد اضافه کرد: باید همه مردم و مسئولان متوجه حساسیت کار شده و برای استفاده درست و بهینه منابع آبی همکاری کنند لذا هر کسی که می‌تواند در این زمینه کمک کند باید به کارگیری شود.

برای حل مشکل آب در استان نیاز به برنامه مشخص داریم

وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید در بخش کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های آبرسانی سرمایه گذاری کند، عنوان داشت: این اصلا قابل قبول نیست که به عنوان مثال در شبکه‌های آبرسانی روستایی ۲۹ درصد هدررفت آب داشته باشیم و نیاز است که وزارت نیرو در این زمینه برنامه ریزی کند.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: برنامه‌هایی از قبیل کاهش هدررفت آب در شبکه‌ها نیاز به مطالعه نیاز ندارد و نیاز است که هرچه سریع‌تر اعتبارات در این زمینه اختصاص یابد.

نخعی‌نژاد با بیان اینکه کاهش نزولات جوی و مشکل تامین آب در استان برای کشاورزی در روستا‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده و سبب مهاجرت از روستا‌ها شده است، بیان داشت: در همین راستا باید از هر طریق ممکن برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها برنامه ریزی کرده تا جلوی مهاجرت گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل آب در استان نیاز به برنامه مشخص داریم، بیان کرد: جلسات ما باید خروجی مشخصی داشته و طبق زمان بندی مشخص حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: فرصت برای مدیریت این موضوع بسیار کم است و نمی‌توان مردم را منتظر تخصیص اعتبار نگه داریم به خصوص در استان خراسان جنوبی که استانی کویری و مرزی بوده و شرایط و مشکلات خاص خود را دارد.

چاه‌های بی‌کیفیت کشاورزی خریداری شود

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه به وجود برخی چاه‌های بی‌کیفیت در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی از چاه‌های کشاورزی استان بی‌کیفیت بوده و شوری آن بالای ۳۰۰ هزار است.

علی شفیعی با بیان اینکه در این چاه‌ها کاهش شدید محصولات را داریم، بیان کرد: از اینرو نیاز است تا این چاه‌های بی‌کیفیت خریداری شود و مردم نیز آمادگی واگذاری هستند.

وی با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی در بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است، بیان داشت: اگر روند فعلی اختصاص اعتبارات در سال آینده نیز ادامه داشته باشد می‌توان راندمان آب در بخش کشاورزی را تا ۷۵ درصد نیز افزایش داد.

به گفته وی امسال راندمان آب در این بخش به ۶۰ درصد رسیده است.