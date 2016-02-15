قلب تاريخی فرهنگی تهران از كاربری های تجاری اشباع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید با ملاقات مردمی آغاز شد و وضع فعلی و مشکلات موجود مطرح و بررسی شد. ایلکا، عضو شورایاری با بیان اینکه باید اقدامات به گونه ای انجام شود که یا در معرض دید مردم قرار گیرد و یا مردم اثر آن را احساس کنند، گفت: مشکلات موجود در سطح محله را می توان در عنوان های زیر دسته بندی کرد: جوی‌هایی که در بازارچه پوشیده شده است به علت عدم رسیدگی بوی بسیار بدی دارند و باید لای روبی شوند؛ ترمیم و افزایش روشنایی محل؛ ساماندهی جمع آوری زباله های محله که متأسفانه برخی اوقات دو تا سه روز جمع آوری نمی شود؛ جمع آوری و پاک سازی محله از معتادین و کارتن خواب ها؛دست انداز های زياد در معابر؛ مشكلات زياد ناشي از فعاليت و بارگيري توليدي ها؛ حمایت نكردن شهرداری از مساجد و پایگاه ها و نا متناسب بودن قیمت ملک و زمین در این منطقه و مناطق مجاور.

پس از اين عطایی، جانشین دبير شورایاری اين محله گفت، متأسفانه به خانواده های شهدا اصلاً رسیدگی نمی شود و برخی از آنها در شرایط سختی زندگی می کنند و پیشنهاد می کنیم بودجه ای تحت همین موضوع در اختیار شورایاری ها قرار گیرد.

جباری نماینده هیأت ها هم با اشاره به کمبود روشنایی محله گفت: متأسفانه امنیت محله بسیار پایین است و شب ها رفت و آمد مردم به علت نا امنی سخت است.

در ادامه گزارش هاي مربوط به وضعيت موجود محله سنگلج و مشكلات جاري آن، پرنیان مسئول کانون فرهنگی گفت: در فعالیت های کانون رویکرد دینی و انقلابی داریم و تلاش می کنیم تا فعالیت هایمان اثرات و خروجی مناسبی داشته باشد ولی متأسفانه شهرداری در تخصیص بودجه شرایط و فعالیت ها را در نظرنمی گیرد.

وی افزود: باید نیرو های اجرایی شهرداری که با مردم ارتباط دارند، آموزش های لازم را ببینند تا رضایت شهروندی را جلب کنند.

به گفته حسنلو عضو شورایاری محله سنگلج داخل بازارچه اين محله مشکل ترافیک وجود دارد و رفت و آمد سخت است.وی افزود: زنان بی سرپرست و بد سرپرست در محله زیاد هستند و باید علاوه بر اشتغال زایی، کمک و مساعدت‌های ویژه ای صورت گیرد.

درودیان عضو شورایاری هم گفت: تملک خانه های باقیمانده در محله، مشکل ترافیک را حل می کند.

وی افزود: در پارک تعدادی اراذل داریم که برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند و تاکنون برای رفع این مشکل چند مرتبه از نیروی انتظامی درخواست کرده ایم موضوع را بررسی کند ولی هنوز اقدام لازم صورت نگرفته است.

درودیان عضو شورایاری اشاره کرد: هزینه های صرف شده در پارک ها، جشنواره ها و برنامه های شهرداری، اگر در مساجد هزینه شود بهتر و مؤثرتر است. مساجد محله بسیار قدیمی و فرسوده است و از نظر سرمایش، گرمایش و سرویس بهداشتی مشکل دارند و باید بررسی و حل شود.

همچنین افزود: جمع آوری و ساماندهی معتادین، کارتن خواب ها و دستفروش ها و چرخی ها باید با برنامه ریزی دقیق در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

همچنين اکبر زاده نماینده بسیج به كمبود سرانه هاي ورزشي به عنوان يكي از مشكلات محله اشاره كرد و ادامه داد: این محله با وجود جوانان مستعد وتوانا، هیچ گونه مجموعه ورزشی و استخر ندارد.

در ادامه اين جلسه دكتر محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر گفت: مردم حول محور دین و ارزش ها دور هم جمع می شوند و افزایش همگرایی و انسجام در نهادهای مردمی احساس می شود که این از برکات انقلاب اسلامی است، و باید نیروهای با انگیزه و انقلابی وارد میدان شده و در راه رشد و پیشرفت همت کنیم.

این عضو شورا ضمن توضیح در مورد مشکلات و موضوعات مطرح شده گفت: باید توجه کنیم که بافت مسکونی این محله تبدیل به بافت تجاری و اداری شده و به همين دليل مشكلات زيادي در زندگي روزمره مردم به وجود آماده است. در شرايط فعلي بايد محله سنگلج و مشكلات آن به طور همه جانبه بررسي شده و شهرداری تلاش کند علاوه بر حفظ کسب و کار سنتی و هويت تاريخي، با تامين زيرساخت شرايطي را فراهم كند كه ساكنانش بتوانند در رفاه زندگي كنند و از خدمات شهري و امكانات مدرن برخوردار باشند.

این عضو شورا گفت: شهرداری در برخی موارد برای کسب درآمد هماهنگي كاربري هاي شهري را برهم زده اما حفظ كاربري مسكوني در محلات تهران مهم است و زندگي مردم بايد بر همه چيز اولويت داشته باشد و مديريت شهري بايد در حد نیاز ساکنان بافت تجاری و اداری ایجاد کند. در حال حاضر منطقه ۱۲ از نظر تراكم كاربري هاي تجاري اشباع شده و اين موضوع يكي از دلايل اصلي مهاجرت ساكنان قديمي از اين منطقه و در نتيجه خالي از سكنه شدن قلب تاريخي و فرهنگي تهران است و نبايد اجازه دهيم اين روند ادامه پيدا كند.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری به واسطه فعالیت و پاکسازی در محله های هرندی و عودلاجان در منطقه ۱۲ حضور مؤثري دارد و يكي از مسايل مهمي كه اكنون در ارتباط با اجراي طرح هرندي بايد مورد توجه قرار گيرد، اقدامات پیشگیرانه است به گونه اي كه محلات مجاور در اثر پاکسازی و جمع آوری معتادان آسیب نبینند.

وی ادامه داد: شهرداری بودجه عمومی ندارد و باید برای تأمین هزینه های شهری، درآمد زایی کند اما باید بدانیم که شهر مانند ماتریسی است که قسمت های مختلف آن از هم اثر می گیرند و برای ایجاد اثر مثبت در نقطه ای، جای دیگر را آسیب نزنیم.

در پایان پیرهادی ضمن تشکر از شورایاری و هیأت امنا و مسئولین محلی از زحمات دبیر محله قدردانی کرد و گفت: تلاش می کنیم با پیگیری های لازم، مشکلات موجود را برطرف کنیم و نتایج را به شورایاری و دبیر محله اعلام می‌کنیم.