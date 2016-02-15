جمشید هرمزی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: سالن ورزشی چند منظوره خرمدشت که چندسالی بود به شکل نیمه کاره رها شده بود دوباره در فاز تکمیل شدن قرار گرفته است و در قالب همکاری مشترک اداره ورزش و شهرداری کمالشهر به زودی در اختیار جامعه ورزشی قرار می گیرد.

مسئول نمایندگی اداره ورزش و جوانان کمالشهر ادامه داد: با همراهی شهرداری و شورای اسلامی کمالشهر در حال پیگیری احداث یک سالن ورزشی ۲هزار نفری برای کمالشهر هستیم ضمن آنکه ایجاد خانه ورزش های رزمی و ایجاد سایت ورزش های هوایی در بوستان هلجرد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: کمالشهر از مناطق مستعد و غنی ورزش البرز محسوب می شود با این حال همطراز این غنی بودن در بحث زیرساخت ها رشد نکرده است و به شدت در بحث سرانه های ورزشی فقیر محسوب می شود.

وی افزود: البته با نگاه خوب شورای اسلامی شهر وشهرداری گام هایی در جهت توسعه امکانات سخت افزاری انجام شده است که می توان به احداث سالن رزمی و کشتی شهرستان از سوی شهرداری اشاره کرد در عین حال شهرداری با اختصاص زمین به برخی پروژه های ورزشی در جهت ایجاد فضاهای ورزشی جدید اقدام کرده است.

وی به برنامه های اجرا شده در دهه فجر امسال اشاره کرد و گفت: مسابقات جام فجر در رشته های والیبال، کشتی فوتسال، دوومیدانی بانوان، پرس سینه، هنرهای رزمی بانوان، تکواندو، کاراته بانوان برگزار شد ضمن آنکه همایش های کوهنوردی، دوچرخه سواری و کونگ فو را دراین ایام به انجام رساندیم.

وی دیدار با قهرمانان و تجلیل از ورزشکاران نام آور شهرستان کمالشهر وافتتاح خانه کشتی کمالشهر را از دیگر اقدامات مهم این دهه اعلام کرد و گفت: این برنامه طبق جدول زمان بندی برگزار شدو شور و نشاطی خاص را به ورزش کمالشهربخشید.

وی با بیان اینکه سالن ولایت تنها فضای ورزشی متعلق به اداره ورزش وجوانان در کمالشهر است گفت: علیرغم رشد جمعیت در این شهر اما در بخش زیرساخت ها عقب هستیم و نیاز است در قالب یک همکاری مشترک نیازهای ورزشی این شهر با احداث فضاهای ورزشی جدید جبران شود.

وی با اشاره به فعال شدن ۱۶ هیئت ورزشی درکمالشهر گفت: خوشبختانه سیر فعالیت رشته های مختلف صعودی است و تیم های مختلف ورزشی شهر در مسابقات کرج و استان حضوری موثر دارند و این منطقه را به یکی از فعال ترین نقاط ورزشی البرز مبدل کرده است.

هرمزی در پایان تعداد ورزشکاران سازمان یافته شهررا بیش از ۵ هزار نفر عنوان کرد و گفت: از این جمع نزدیک به ۸۰ درصد به شکل رسمی و از طریق بیمه ورزشی ساماندهی شده اند.