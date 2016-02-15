حسین محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هر دفعه باز و بسته شدن آب زاینده‌رود ۲۰ مترمکعب آب در ثانیه به طول ۵۰ کیلومتر از سد نکوآباد که در پایین دست مبارکه واقع شده تا سد آبشار گم می‌شود و مشخص نیست وضعیت این میزان آب در این حد فاصل چه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ متر مکعب آب در ثانیه در این حد فاصل یا وارد چاه‌های غیر مجاز یا وارد مادی‌های که سر دهانه‌های آن باز است، می شود، گفت: البته مقداری هم در داخل زمین نفوذ کرده یا وارد منابع زیرزمینی و مقداری هم با پمپاژ برداشت می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه با توجه به بارش‌های کم در دی‌ و بهمن‌ماه، از اول اسفند شاهد باز شدن آب زاینده رود برای کشت بهاره خواهیم بود، ادامه داد: در صورتی که با بارش‌های مناسب در شرق اصفهان روبرو بودیم آب را در اواسط اسفندماه برای کشت بهاره دریافت می‌کردیم تا نیاز به باز و بسته شدن دوباره رودخانه نباشد.

وی با اشاره به اینکه با هر بار باز و بسته شدن آب زاینده رود مقدار زیادی آب هدر می‌رود، اعلام کرد: با توجه به بارش‌های کم در دو ماه اخیر، آب با حجم ۳۲ متر مکعب در ثانیه از سد آبشار تا سد رودشتین بر بستر رودخانه زاینده رود به مدت ۲۰ روز جاری می شود.

رضایی گفت: چنانچه شاهد کمبود بارش‌ها در اسفند و فروردین ماه باشیم آب از ۱۰ فروردین دوباره باز می‌شود.

وی تصریح کرد: در صورتی هم که بارش‌ها در اسفند و فروردین ماه خوب باشد تلاش می کنیم که آب از اواسط اردیبهشت ماه برای مرحله آخر کشت بهاره و دان آب (دانه بستن) گندم باز شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه در صورتی که آب به گندم در مرحله آخر به حد کافی نرسد تمام تلاش کشاورز از بین می‌رود، اعلام کرد: اگر از دهه سوم فروردین آب باز شود در اواسط خردادماه به حد کافی آب برای کشت آخر گندم وجود دارد اما تحقق این وضعیت بستگی به میزان بارش ها در فروردین و اسفندماه دارد.