به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی بقایی پیش از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان جشنواره فرهنگی هنری مدرسه عشق که در تالار سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان برگزار شد با بیان اینکه استان همدان قطب پویانمایی در کشور است و تاکنون ۱۹۰نفر برای گذراندن دوره های آموزشی جشنواره فرهنگی هنری مدرسه عشق از استان همدان ثبت نام کرده اند، عنوان کرد: درسال های گذشته داوری آثار در حوزه و نواحی استان با موفقیت انجام شد و استان همدان با ۹رتبه اول تا سوم کشوری در مجموع رتبه پنجم را از لحاظ کمیت آثار در جشنواره های فرهنگی کسب کرد.

وی با اشاره به اینکه برای بازی های رایانه ای این ظرفیت وجود دارد که کارگاه های آموزشی در استان همدان برگزار شود و بسیج استان در زمینه تدوین کتب فرهنگی کارهای وسیعی انجام داده است، افزود: اگر کتب به تحریر درآمده تایید شود چاپ آن ها صورت می گیرد.

وی همچنین در ادامه با طرح این موضوع که ۹۰۰ اثر فرهنگی و هنری استان امسال در جشنواره مدرسه عشق شرکت داده شده است، عنوان کرد: اطلاع رسانی باید توسعه یابد و این جشنواره به صورت مستمر و هرساله برگزار شود.

بقایی با تاکید براینکه ۲۱ اثر برتر فرهنگی و هنری در استان تهیه و تا روز چهارشنبه از شبکه دو سیما و ویژه برنامه مدرسه عشق پخش خواهد شد، عنوان کرد: سپاه استان باید به دنبال وسعت دادن به شبکه سازی جمعی باشد و بنیاد خاتم الاوصیا و حوزه هنری آن را پشتیبانی کنند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز گفت: پتانسیل استان همدان برای فداکاری بسیار بالاست و در انقلاب اسلامی جان فشانی هایی داشتیم که می‌توان آن ها را به عنوان هدیه ای برای نسل بعد نگه داشت.

سردار مظاهر مجیدی با اشاره به اینکه باید به‌کارگیری پتانسیل های فرهنگی که در استان داریم حماسه های تازه ای خلق کنیم، افزود: به یک عقبه عظیم از پیروزی های انقلاب اسلامی نیاز داریم.

وی در ادامه با ذکر این نکته که در برنامه های راهیان نور ظرفیت های فرهنگی زیادی وجود دارد و می توان از این فرصت ها برای ارتقا افکارجوانان ایران اسلامی استفاده کرد، عنوان کرد: اربعین حسینی کم کم شکل جهانی به خود می گیرد و این حرکت به معنای آن است که چقدر می‌توانیم تاثیر گذار باشیم.

مجیدی با اشاره به اینکه شهید احمدی روشن آن طور که باید و شاید شناخته نشده است و حاج حسین همدانی ها نقش به سزایی در روند تداوم انقلاب اسلامی داشته اند، تاکید داشت: حرکتی که اکنون در حال اتفاق است اینکه شهید همدانی ها در سوریه برجسته شده اند که حتی روزها و ساعت ها برای عنوان کردن فداکاری این شهیدان کم است.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با بیان این مطلب که این شهیدان تفکر بسیجی را رواج دادند و نقش شهدای مدافع حرم و تمام ۸۰۰۰هزار شهیدی که از همدان تقدیم شد باید برجسته شود، عنوان کرد: باید انگیزه های درونی مجاهدت را درمیان جوانان تقویت کنیم چرا که بی مهری در کارهای هنری بسیار بیشترشده است.

مجیدی در ادامه از حاضران درجلسه خواست که اعتقاد و باور دینی را در بین یاران و همرزمان و نزدیکان خود تقویت کنند و در این وادی به گونه ای قدم بردارند که مشکلات مسیر پیش رو هموار شود.