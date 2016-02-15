رعایت انصاف وتعادل در روایت تاریخ/ایرانیان؛ پرچمدار بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر ولایتی صبح امروز در نشست رونمایی از دو مجموعه کتاب تازه خود که تالار سوره حوزه هنری با تشکر از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برای تشویق خود به منظور تالیف این آثار گفت: این دو دوره کتاب البته حاصل تالیف من به تنهایی نیست. جمعی از افراد فرهیخته و صاحب نظر را گرد هم جمع کردیم تا این مجموعه‌ها تهیه شوند. سعی من این بود در تمام آنها از وجود افراد با استعدادبهره ببریم و در نهایت در کنار مجموعه تاریخ کهن و معاصر ایران زمین، به یک دایره‌المعارف موضوعی درباره فرهنگ و تمدن اسلام و ایران برسم.

وی در ادامه با تفکیک تاریخ ایران در دروان قبل و بعد از ظهور اسلام در ایران گفت: ما اگر پادشاهان ظالمی در قبل از اسلام داشته‌ایم نباید آن را به حساب مردم بگذاریم. مردم ایران مردمی بسیار فرهیخته‌اند و در هیچ کجای تاریخشان نیامده که بت پرست بوده باشند. حتی در کتابهای تاریخی قبل از اسلام نیز داریم که اعتقاد ایرانیان بر این بوده که آنچه دارند همه بخشش اهورا مزداست.

ولایتی ادامه داد: مردم ما همواره پرچم‌دار تمدن بوده‌اند و هیچ قومی در تاریخ مانند آنها نتوانسته در خدمت و کمک به اسلام باشد تا جایی که امروزه می‌گوییم بیش از ۵۰ درصد فرهنگ و تمدن اسلامی مرهون ایرانیان است. این مردم در ۲۰۰ سال گذشته نیز پرچمدار بیداری اسلامی بوده‌اند که دیگر ملت‌ها از عهده آن بر نیامده‌اند.امروز نیز مردم ما انقلابشان را متعلق به خود می‌دانند و در روز ۲۲ بهمن امسال نیز دیدم که چگونه همه آنها به خاطرش به میدان آمدند.

وی در همین زمینه به خاطره سفر مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری به پاکستان اشاره کرد و گفت: در آن سفر در فاصله فرودگاه در راولپندی و اسلام آباد مردم بسیاری به دنبال ماشین حامل ضیاء الحق و مقام معظم رهبری می‌دویدند. رئیس جمهور پاکستان نیز با اشاره به آنها به ما گفت این مردم را ما نمی‌توانیم بیاوریم و یا بگوییم نیایید. خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند. امروز هم تیرهایی که به سمت این انقلاب روانه می‌شود به خاطر اهمیت و ارزش آن و مردم آن است. من به خاطر دارم که دیداری با رئیس جمهور لهستان داشتم و او می‌گفت که انقلاب شما نه اسلام که دین را در دنیا احیاء کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما در این کتاب‌ها سعی کردیم به نقطه تعادلی میان قبل و بعد از اسلام برسیم. البته حجم مطالب در هر دو بخش یکسان نیست ولی باید اذعان کنیم که اسلام بود که توانست استعدادها را پرورش دهد. اسلام دینی بود که به سرزمین‌های زیادی سفر کرد اما در ایران بود که توانست چنین رویشی را سبب شود که علتش نیز توان و استعداد مردمان ایران بوده است.

وی تاکید کرد: در این مجموعه سعی کردیم که به کسی ظلمی وارد نشود وهمه شخصیت‌های تاثیرگذار تاریخی به اندازه سهم خود مورد توجه قرار بگیرند.

ولایتی همچنین با اشاره به بخشی از سخنان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره ملک الشعرای بهار گفت: رشوه گیران اصلی قرار داد ۱۹۱۹ وثوق الدوله و نصرت الدوله فیروز و اکبر سالم الدوله بودند. ایران را تحت الحمایه بریتانیا کردند وقرار شد که وزرای کشور و دفاع و دارایی ایران را بریتانیا تعیین کند. تنها ایستادگی مردم بود که جلوی این بی حرمتی را گرفت هرچند که در نهایت به دیکتاتوری رضاخانی مبدل شد.