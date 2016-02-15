تیم ملی فوتسال انسجام خوبی دارد/ دیدار با ژاپن فینال زودرس است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، عباس ترابیان درباره ارزیابی‌اش از مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا گفت: سطح رقابتهای قهرمانی آسیا تاکنون بد نبوده و شاهد حضور تیم‌های جدیدی مانند اردن و عربستان در این بازی‌ها بودیم. همچنین تیمی مانند ویتنام به مرحله بعدی آمده است که از نکات جالب این دوره است و ثابت می‌کند که همه تیم‌ها در سطح آسیا در حال کار جدی در رشته فوتسال هستند.

وی افزود: بدون شک تیم ملی فوتسال کشورمان با برنامه ریزی مدونی در رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا حاضر شده است. البته همیشه در بازی‌های اول کار برای تیم ما گره می‌خورد که در این دوره هم در دیدار نخست مقابل اردن در نیمه اول شاهد این موضوع بودیم و به همین دلیل فقط دو گل به ثمر رساندیم. در نیمه دوم بازیکنان بازی را بطور کامل تحت کنترل خود گرفتند و به پیروزی پرگل رسیدند.

ترابیان خاطرنشان کرد: در دیدار دوم مقابل چین هم که بازیکنان کاملا خودشان بودند و بدون دریافت هیچ گلی، هفت بر صفر این تیم را شکست دادند. بازی سوم مقابل عراق هم که اوج بازی تدارکاتی ما بود چراکه بازیکنان هرکاری که خواستند در زمین انجام دادند و عراقی که دو تیم اردن و چین را برده بود با گل های بی‌شمار شکست دادند.

رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی تصریح کرد: البته در این دیدار دو گل دریافت کردیم که اولی از زاویه بسیار خطرناک و غیر معمول زده شد و دروازه‌بان جای زیادی برای مانور نداشت. گل دوم هم که روی اشتباه فردی یکی از بازیکنان و دریبل زنی در جای نامناسب و دست کم گرفتن حریف دریافت کردیم. البته این موارد می‌تواند درس بسیار خوبی برای بازی‌های پیش رو باشد تا با دقت بیشتری کار کنیم.

ترابیان درباره حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا، گفت: پیش بینی ما بر این بود که تیم لبنان حریف بعدی ما خواهد بود اما این تیم بسیار کم فروغ ظاهر شد و تیم قرقیزستان که بهتر کار کرده بود حریف ما در مرحله بعدی است. بدون هیچ قید و شرط در این دیدار به پیروزی خواهیم رسید و پس از آن به فینال زود‌رس خواهیم رسید.

وی ادامه داد: در واقع در نیمه نهایی به ژاپن خواهیم رسید که نیاز به دقت و تمرکز بسیار زیادی داریم. ژاپنی‌ها فقط فوتسال بازی نمی‌کنند بلکه علاوه بر انجام کارهای روانی در بیرون از زمین مسابقه هم فعال هستند. تیم مقتدر ما می‌تواند با تمرکز زیاد و اجرای برنامه‌های فنی خود نه تنها از سد ژاپن عبور کند بلکه با جام قهرمانی به کشور برگردد.

رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی درخصوص شرایط بازیکنان در بازی‌های پیش رو گفت: به جز محمد کشاورز که به گمانم با توجه به تجربه ای که دارد می‌تواند سریع خود را ریکاوری کند، مشکل دیگری در ارتباط با آمادگی و سلامت بازیکنان وجود ندارد. ضمن اینکه از نکات خیلی خوب این رقابت‌ها استفاده کادرفنی تیم ملی از علیرضا صمیمی دروازبان تیم است. در واقع مربیان با استفاده از صمیمی وی را به اوج آمادگی‌اش رساندند و جرات و جسارت را به وی بازگرداندند. امیدوارم در مسابقات آتی هم شاهد حضور وی در درون چارچوب دروازه تیم ملی کشورمان باشیم.

ترابیان تاکید کرد: از دیگر نکات فنی تیم ملی باید به بازی کردن بازیکنان با تاکتیک‌های مختلف اشاره کرد. در واقع تیم با تاکتیک‌های متفاوت و بازیکنان مختلف بازی می‌کند و انسجام بسیار خوبی در تیم دیده می‌شود که نشانه خوبی برای رسیدن به جام قهرمانی است. ضمن اینکه دو پیروزی اخیر ملی پوشان پیام بسیار روشنی به اردوی حریفان اصلی ما یعنی ژاپن، تایلند و ازبکستان داده است و آنها خطر بسیار مقتدر ایران را حس کرده اند. هر زمان که قدرت خود را در زمین به رخ حریفان کشیده ایم آنها در زمان رویارویی با ما تمرکز خود را از دست داده اند و امیدوارم این بار هم شاهد تکرار این موضوع باشیم.