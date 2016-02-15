شکایت ۲ نامزد مجلس در آذربایجان غربی/تخلفات انتخاباتی رصد می شود

علیرضا رادفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون مشکل خاصی در خصوص انتخابات در استان گزارش نشده است اظهارداشت: جلسات کمیته های انتخابات از جمله بحث امنیت انتخابات به صورت مرتب برگزار و موارد و تخلفات روی داده به خوبی رصد می شود.

وی ادامه داد: در بحث تخلفات انتخاباتی نیز اقدامات لازم از سوی ستاد انتخابات استان در راستای بررسی، پیشگیری و برخورد قانونی بر ساس قانون انتخابات در حال اجراست و تاکنون نیز مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

رادفر از گزارش چند مورد تخلفات انتخاباتی در استان در خصوص تبلیغات زودهنگام خبر داد و گفت: این تخلفات نیز رصد و عوامل تخلف برابر قانون انتخابات تحت برخورد قرار گرفتند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی برخورد با تخلفات انتخاباتی در استان را شامل اخذ تعهد، تذکر و ارشاد برشمرد و گفت: تمام موارد به ستاد پیشگیری ارجاع داده شده است.

رادفر همچنین با اشاره به شکایت دو نامزد انتخاباتی گفت: تاکنون دو مورد شکایت خصوصی توسط دو تن از نامزدهای انتخاباتی صورت گرفته که از طریق قانون در دست بررسی است و جزییات لازم در صورت نیاز اطلاع رسانی می شود.

وی در خصوص تخریب، بداخلاقی انتخاباتی، تبلیغات زودهنگام و نیز فعالیت نامزدهای انتخاباتی از طریق فضای مجازی گفت: تمام موارد از طریق نهاد و ستاد انتخابات در حال رصد است و در صورت نیاز برخورد لازم صورت می گیرد.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس دهم انتخاب خواهند شد.

شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توام در سراسر کشور برگزار می شود.