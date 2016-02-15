افزایش کیفیت خدمات و رضایت مردم سیاست مدیریتی ارس است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین ظرفیت های منطقه آزاد ارس راه آهن تبریز - جلفا است که در بخش بار فعالیت خوبی داشت اما در بخش انتقال مسافر به نسبت ظرفیت موجود فعال نبود.

وی ضمن بیان اینکه در تدوین برنامه های اولین جشنواره زمستانی ارس با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود استان در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وارد عمل شدیم، اضافه کرد: به این منظور قطار چارتر برای استفاده از ظرفیت راه آهن راه اندازی شد.

داداش زاده افزود: مشخص شد که اگر ساعت حرکت قطار همزمان با بازار ارس باشد، همیشه رونق داشته و به تنهایی در ایام سرد سال می تواند پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر باشد، همزمان قدرت جذب گردشگری بازار ارس هم مجددا در اذهان عمومی نقش خواهد بست.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: به دلیل پائین بودن هزینه قطار مسیر تبریز – جلفا، با تغییر ساعت حرکت قطار و قابلیت بالای راه آهن با واکنش و استقبال بالای مردم روبرو شد.

داداش زاده گفت: اداره کل راه آهن آذربایجان شرقی مشارکت بالایی با سازمان منطقه آزاد ارس داشته و براساس بلیط های صادر شده میزان گردشگران وارد شده به منطقه از طریق سیستم حمل و نقل ریلی مشخص است، علاوه بر این ماراه دسترسی جاده ای هم داریم اما به دلیل سیاست های سازمان آمارگیری دقیقی انجام نشد.

وی با بیان اینکه سیاست های مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس گرایشی به مانور بر روی آمارهای کمی ندارد، گفت: بیشتر بر روی کیفیت خدمات تمرکز کرده و تلاش می کنیم با جلب بیشترین میزان رضایت مردمی کیفیت خدمات را ارتقا دهیم.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: با توجه به زمان حرکت قطار و تایم ورود و خروج مسافران به منطقه و نیز بارش برف در طول ایام برگزاری جشنواره، هدفگذاری های جشنواره زمستانی ارس بیشتر بر روی پتانسیل برنامه های جشنواره و جشنهای ۱۰ روزه دهه فجر در کنار برنامه بازار و خرید متمرکز شد.

داداش زاده ادامه داد: همچنین پروژه هایی از جمله نورپردازی آثار تاریخی در دست اجراست و تا عید نوروز افتتاح خواهد شد، با گرم شدن هوا و افزایش رفت و آمد مسافران به جاذبه های تاریخی و مناطق دیدنی تلاش سازمان منطقه آزاد ارس در راستای بازسازی و مرمت مشخص خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: جلفا از جاذبه های فرهنگی، هنری، تجاری، صنعتی و طبیعی بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است اما در این جشنواره بازار به عنوان یکی از بزرگترین قابلیتهای منطقه مورد تاکید بود تا به گردشگران نشان دهیم که بازار ارس جزو بهترین بازارهای منطقه و ایران است.

گفتنی است اختتامیه جشنواره زمستانی ارس در ۳۰ بهمن ماه در سالن الغدیر جلفا برگزار و در این مراسم از برپاکنندگان جشن ها و قهرمانان مسابقات ورزشی تقدیر و به ۱۰ نفر از مسافران قطار چارتر به قید قرعه جوایزی اهدا می شود که مسافران و گردشگران منطقه آزاد ارس جهت شرکت در قرعه کشی باید کد بلیط های قطار را به شماره ۳۰۰۰۸۵۱۵۱۵ ارسال کنند.