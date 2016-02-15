ساخت اولین هتل سبز در اصفهان/ورود خودروهای برقی از کره

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی پیش از ظهر روز ۲۶ بهمن ماه در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد. در این برنامه محسن قریب مدیرعامل این گروه گفت: گام بزرگی در خصوص ورود خودروهای برقی برداشته شده و قرار است یک هزار دستگاه خودروی برقی از کره وارد کشور شود و در اختیار مجموعه‌های تاکسیرانی و آژانس‌داران قرار گیرد.

وی همچنین از برگزاری همایش «سفر پاک» در اصفهان خبر داد و گفت: این برنامه روز اول اسفند ماه درباره هتل‌های سبز و خودروهای هیبریدی با حضور مدیران ارشد هتل‌های چهار و پنج ستاره، شرکت‌های خودروسازی و مقامات استانی و چهار میهمان خارجی و یا مدیران هتل‌های بین‌المللی برگزار می شود.

قریب گفت: می‌خواهیم مجوز بین‌المللی هتل‌های سبز را برای هتل‌های جدید در دست احداثمان بگیریم. همچنین اول هتل سبز در اصفهان راه‌اندازی خواهد شد.

ورود به بازار بورس امکان پذیر نیست

مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همچنین درباره ورود این گروه هتلی به بازار بورس، گفت: موانعی وجود دارد که به دلیل آنها نمی‌توانیم وارد بازار بورس شویم. ما مشکلاتی در بخشی از اسناد املاک داریم. این مجموعه در اختیار سازمان بازنشستگی است. دولت بابت بدهی‌های خود به صندوق هر ساله در قانون بودجه مبالغی را به این صندوق می‌دهد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی نیز در سال ۸۷ به صندوق واگذار شد. به دلیل بدهی‌ها، برخی از زمین‌ها سند داشتند و بخشی فقط بر اساس مصوبه بود. بنابراین بعضی از املاک، زمینشان به نام شهرداری، اوقاف و یا سازمان‌های دیگر است؛ به همین دلایل فعلا امکان حضور آن در بازارهای بورس فراهم نیست.

وی درباره استانداردسازی هتل‌ها نیز گفت: از سال ۹۲ برای هتل‌های این مجموعه تقاضای استانداردسازی کرده‌ایم. قراردادها نیز در این زمینه منعقد شده است. بازرسان‌ هتل‌های ما را بررسی کرده‌اند. به برخی نیز لوح داده‌اند و بخشی از آنها را دارای نقص اعلام کرده‌اند. اخیراً هتل دیزین لوح استانداردش را گرفته است. معمولاً هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی دو و سه ستاره‌ هستند. قبول دارم که برخی از هتل‌های سه ستاره در حد لازم خدمات نمی‌دهند.

اقامت بازنشستگان در هتلهای ایرانگردی و جهانگردی

قریب گفت: در سال جاری از سوی صندوق بازنشستگی برای ۹۰ هزار بازنشسته بودجه سفر به صورت یارانه تخصیص داده شد که از این تعداد ۲۰ هزار نفر در مراکز اقامتی ایرانگردی و جهانگردی اقامت داده می‌شود. امیدواریم این خدمات به بازنشستگان بیشتر شود. طی سه ماه گذشته با حدود ۱۵ هیات خارجی جلسه داشتیم آنها علاقه‌مند به حضور در بازار ایران و سرمایه‌گذاری هستند. با بسیاری از آنها نیز تفاهم کرده‌ایم. کشورهای مورد مذاکره عبارتند از کره، امارات، ترکیه، مالزی و انگلستان.

وی تصریح کرد: مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی از ۴۰ سال پیش ساخته شده و اکنون مستهلک شده‌اند. بعد از انقلاب، جنگ و تحریم‌ها نتوانسته‌ایم در کورس جهانی گردشگری حضور پیدا کنیم. به تبع امکاناتی که وجود داشت، مشمول مرور زمان و فرسودگی شد بنابراین برای ایجاد شرایطی که بتواند با رقبای خود رقابت کند، باید برنامه بلند مدت داشته باشیم. بنابراین بودجه دو هزار میلیارد ریالی را برای بازسازی مجموعه‌های اقامتی‌مان نیاز داریم. این میزان را باید در تعداد هتل‌های کشور ضرب کنیم؛ آن وقت متوجه می‌شویم که به چقدر اعتبار نیاز داریم تا همه هتل‌هایمان به روز شوند. اما در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی با مشکل روبرو هستیم. تمام شرکت‌های خارجی تضمین سرمایه می‌خواهند.

ایجاد رستورانهایی ویژه غذای ایرانی

مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی درباره استفاده از غذاهای محلی در این گروه گفت: ایجاد رستوران‌های سور را که به ارائه غذاهای محلی می‌پردازند، در دستور کار داریم. یکی از این رستوران‌ها در مهمانسرای هتل ایرانگردی و جهانگردی گرگان با رویکرد غذاهای ایرانی راه‌اندازی شده است. اولین هدف ما در سال ۹۵ توسعه است. اکنون چهار هزار تخت آماده پذیرایی داریم که امیدواریم بتوانیم در یک برنامه پنج ساله این تعداد را به ۱۰ هزار تخت برسانیم. برای این کار به ۲۵۰۰ اتاق جدید نیاز است. به این ترتیب ما باید سالی ۱۰ هتل بسازیم؛ بنابراین آماده مشارکت هستیم. با دو شرکت انگلیسی و اماراتی تفاهمنامه امضا کرده‌ایم. هیات‌هایی نیز برای بررسی به ایران آمده‌اند و طرح توجیهی نیز برای امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری آماده می‌کنند اما همه ابهامات آنها در حال حاضر درباره تضمین سرمایه است. آنها تضمین‌های بین‌المللی می‌خواهند که باید بانک مرکزی آن را بدهد. این موضوع را با نایب رئیس مجلس در میان گذاشته‌ایم و از آنها خواستیم که کارگروه ویژه‌ای در مجلس باشد که بحث سرمایه‌گذاری در آن مطرح شود.

وی درباره سفرهای اقساطی نیز گفت: آمادگی داریم که برای همه کارمندان دولت، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بتوانند تعهد برای برگشت اقساط را بدهند از ابتدای سال ۹۵ در اقساط ۶ ماهه سفرهای ارزان را اجرایی کنیم.