ظریف با رئیس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپایی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، محمد جواد ظریف که در رأس هیأتی سیاسی و در چارچوب فرآیند گفتگوهای سطح بالا با مقامات بلژیک و اتحادیه اروپایی بامداد امروز (۲۶ بهمن) وارد بروکسل شده است در نخستین دیدار خود با «یانوش لواندوفسکی» رئیس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپایی در محل اقامتگاه سفیر کشورمان در بلژیک دیدار و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به بروکسل در جمع خبرنگاران گفت: گفتگوهای سطح بالا در سطح معاونین در اتحادیه شروع شده و در سفر آینده موگرینی به ایران این گفتگوها در سطح وزیر باحضور کمیسیون های مختلف اتحادیه ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: به نظر می رسد روابط ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خصوص بلژیک به عنوان میزبان نشست های اتحادیه اروپا در آینده ای نزدیک گسترش خواهد یافت.

به گزارش مهر، پارلمان اروپایی تنها مجمع پارلمانی در جهان و تنها نهاد اتحادیه اروپا است که اعضای آن مستقیما توسط شهروندان اروپا برگزیده و نماینده ۵۰۰ میلیون شهروند در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود. بر اساس پیمان لیسبون، تعداد اعضای پارلمان ۷۵۱ نفر است.

بدنبال نهایی شدن پرونده هسته ای و آغاز روند لغو تحریم ها از سوی اتحادیه اروپایی، روابط با پارلمان اروپایی نیز از جهش قابل توجهی برخوردار بوده است. مارتین شولتز رییس این پارلمان در ماه اکتبر سال گذشته به ایران سفر کرد و از رئیس مجلس شورای اسلامی برای سفر به این پارلمان دعوت بعمل آورد که پذیرفته نیز شد.