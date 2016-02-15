  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۴

نمایش سفرنامه‌های اروپائیان درباره ایران

نمایش سفرنامه‌های اروپائیان درباره ایران

نمايشگاه گذری بر سفرنامه‌های اروپائیان درباره ایران از ابتدای دوره ایلخانان تا پایان زندیه بر اساس منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه گذری بر سفرنامه‌های اروپاییان درباره ایران از ابتداي دوره ایلخانان تا پایان زندیه (براساس منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی) از اول تا پنجم اسفند ۱۳۹۴ همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۵ در طبقه همكف تالار ايرانشناسی و اسلام شناسی دایر خواهد بود.

نشست افتتاحیه اینن نمایشگاه با ارائه گزارش برپایی نمایشگاه توسط رزیتا انواری، ارائه مستند سفرنامه‌های دوره ایلخانان و تیموریان از محسن جعفری‌مذهب و سخنرانی با موضوع بازتاب حيات فكری و فرهنگی ایران و اروپا در آثار دوران صفویه تا زندیه از سوی محمدرضا ابویی مهريزی همراه خواهد بود.

این نشست چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در کتابخانه ملی ایران، سالن اندیشگاه فرهنگی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3557509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها