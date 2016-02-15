به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه گذری بر سفرنامه‌های اروپاییان درباره ایران از ابتداي دوره ایلخانان تا پایان زندیه (براساس منابع موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی) از اول تا پنجم اسفند ۱۳۹۴ همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۵ در طبقه همكف تالار ايرانشناسی و اسلام شناسی دایر خواهد بود.

نشست افتتاحیه اینن نمایشگاه با ارائه گزارش برپایی نمایشگاه توسط رزیتا انواری، ارائه مستند سفرنامه‌های دوره ایلخانان و تیموریان از محسن جعفری‌مذهب و سخنرانی با موضوع بازتاب حيات فكری و فرهنگی ایران و اروپا در آثار دوران صفویه تا زندیه از سوی محمدرضا ابویی مهريزی همراه خواهد بود.

این نشست چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در کتابخانه ملی ایران، سالن اندیشگاه فرهنگی برگزار می‌شود.