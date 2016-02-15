شگردهای جدید کلاهبرداری‌ در بازار موبایل

سایت الف نوشت: اگرچه فروش گوشی‌های تعمیرشده به جای نو، گران‌فروشی لوازم جانبی، برداشتن لوازم جانبی اصل گوشی نو، تبلیغات دروغ درباره ضدآب و ضد ضربه بودن، از شگردهای مرسوم کاسبی در بازار گوشی موبایل است، اما عمق مشکل زمانی نمایان می‌شود که کار به فروش روغن ضدخش نانو برای صفحه نمایش به قیمت ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد!

بازار گوشی تلفن همراه از تمامی سنین مشتری دارد و اتفاقاً به دلیل پرمخاطب بودن نارضایتی‌های این بازار نیز زیاد است اما همیشه همه ناراضی‌ها به حق و حقوقشان نمی‌رسند. بسیاری از مشتری‌های بازار گوشی موبایل به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین، پیگیر حقشان نمی‌شوند و تجربه تلخ خود از خرید موبایل را همیشه با خود خواهند داشت. البته بسیاری از واحدهای صنفی در این بازار نیز فعالیت طبق اصول و قانونمندی دارند.

اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی مسئول رسیدگی به شکایت بازار گوشی موبایل و دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور است.

شکایات و پرونده‌های مطرح و بررسی شده در این اتحادیه نشان می‌دهد مشکل فروش گوشی‌های بدون گارانتی، گوشی‌های ضدآبی که با مشکل آب‌خوردگی مرجوع می‌شوند، لوازم جانبی تقلبی، گران‌فروشی لوازم جانبی و فروش گوشی‌های رِفرِش‌شده به جای نو از جمله رایج‌ترین شکایت در بازار تلفن همراه است.

بازخوانی این شکایت‌ها در افزایش آگاهی کاربران از حقوق خود می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

دردسر رفرشی‌ها در بازار / فروش موبایل‌های رفرشی به جای نو

یکی از شکایت‌هایی که از سامانه بازرسی ۱۲۴ وزارت بازرگانی به اتحادیه ارجاع شده مربوط به واحد صنفی بدون مجوزی در منطقه قصرالدشت است. فروشنده یک گوشی رفرشی را به مشتری فروخته اما مشتری پس از مدتی متوجه نو نبودن گوشی شده است.

با زیربار نرفتن فروشنده، اکنون کار به اتحادیه و طرح شکایت رسیده و بنا به تشخیص کارشناسان فنی اتحادیه صحبت مشتری تأیید می‌شود که فروشنده گوشی رفرشی را به جای گوشی نو فروخته شده است.

به این ترتیب با رأی کمیسیون شکایت، معامله باطل و اصل پول به مشتری عودت داده شد.

گران‌فروشی بلای جان موبایل / وقتی تفاوت قیمت در دو مغازه به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد

مرد جوانی با ادعای گران‌فروشی فروشنده به اتحادیه شکایت آورده است. او یک گوشی برند سامسونگ را به قیمت ۵۲۰ هزار تومان خریده و می‌گوید: پس از خرید متوجه شده مغازه دیگری همان گوشی را ۱۰۰ هزار تومان ارزان‌تر می‌فروشد.

با نظر کارشناسی اتحادیه براساس فاکتور فروش قیمت تقریبی گوشی در هنگام خرید حدود ۴۰۰ هزار تومان برآورد شد.

فروشنده به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت گران‌فروشی متهم و پرونده مختومه شد.

خرابی گوشی ضدضربه بر اثر ضربه!

جوانی که شغل متفاوتی دارد از ضربه خوردن گوشی‌ای که به نام ضد ضربه به او فروخته شده شکایت دارد.

او یک مربی بانجی جامپینگ است و می‌گوید گوشی برند DISCOVERY اش از ارتفاع افتاده و صدمه دیده است. او همچنین می‌گوید به دلیل اینکه قبلا گوشی CAT داشته و این گوشی را از ارتفاع ۴۰ متری به زمین انداخته و سالم مانده است امروز از فروشنده برند DISCOVERY شکایت دارد.

این مشتری گفت که به قصد خرید CAT به علاءالدین رفته اما در هنگام خرید فروشنده به او گفته CAT تنها اسم دارد و DISCOVERY بهتر نتیجه داده و با این حرف او را به خرید DISCOVERY ترغیب کرده است.

در نهایت مشتری پیشنهاد داد که دو عدد گوشی ارزان‌تر CAT به جای DISCOVERY بگیرد و مابه‌التفاوت قمیت را نیز بپردازد تا رضایت دهد که چنین هم شد.

فروش گرند پریم به جای گلکسی S۴!

اشکال مشتری دیگری به اصل خرید وارد بود. مرد می‌گوید که از سیستان و بلوچستان برای خرید به پاساژ علاءالدین آمده و قصد خرید گوشی سامسونگ گلکسی S۴ را داشته اما فروشنده به او سامسونگ گرند پریم را فروخته است!

او بابت گوشی ۷۳۰ تومان، بابت آنتی‌ویروس ۵۰ هزار تومان و بابت ضدخش ۱۱۰ هزار تومان پرداخته بود که طبق نظر کارشناسی گران‌فروشی فروشنده در هر سه مورد اثبات و فروشنده موظف به پرداخت اضافه دریافت شد.

کارشناس اتحادیه گفت: این فروشنده در حالی آنتی‌ویروس را ۵۰ هزار تومان به فروش رسانده که طبق نظر کارشناس قیمت آنتی‌ویروس بین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان است و باید حداکثر با قیمت منطقی ۳۵ هزار تومان به فروش برسد.

سرانجام عینی مثل معروف «ارزان‌تر پیدا کردید مجانی برای شما»

این مرد سیستانی اشتباه دیگری نیز مرتکب شده بود. زیرا وقتی فروشنده طبق اصطلاح فروشنده‌ها به او گفته بود «اگر توانستید کمتر از این قیمت این گوشی را بخرید گوشی مجانی برای شما» از مغازه کناری یک گوشی همان مدل را ۲۰۰ هزار تومان ارزان‌تر خریده بود.

حالا او مانده بود و دو گوشی گلکسی پریم. اما با توجه به اینکه در فاکتور فروش مدل گرند پریم قید شده بود شکایت مشتری درباره قالب کردن مدل دیگر به جای مدل درخواستی گوشی به جایی نرسید.

روغن ضد خش نانو!

خانمی مدعی گران‌فروشی یک واحد صنفی درباره لوازم جانبی موبایل بود. او می‌گفت فروشنده پس از فروش گوشی، یک روغن ضدخش نانو به قیمت ۲۰۰ هزار تومان روی صفحه گوشی سایید است! کارشناس اتحادیه گفت که چنین روغنی وجود ندارد. طبق رویه شاکی پس از احراز اتهام موظف به بازگرداندن وجه شد.

همیشه رأی به نفع مشتری نیست / دردسر استثناهای زیاد گارانتی‌ها برای مصرف‌کننده

البته همیشه رأی به نفع خریدار صادر نمی‌شود. شاکی دیگری از شکستن LCD تبلت سامسونگ‌اش از گارانتی شکایت کرده بود. گارانتی مدعی بود که شکسته شدن LCD جز موارد گارانتی نیست و مشتری باید هزینه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعویض LCD را بپردازد.

کمیسیون شکایت اتحادیه با توجه به شرایط گارانتی، شکایت را وارد ندانست اما برای جلب نظر مشتری با چانه‌زنی قیمت تعویض از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان کاهش داد که باز هم شاکی از این رأی راضی نشد و در نهایت پرونده با محکوم شدن مشتری بسته شد.

ارجاع پرونده‌ مصالحه نشده به تعزیرات / جریمه سه برابری فروشنده متخلف و سهم دو سومی دولت از جریمه

البته همه شکایت‌ها با حضور شاکی و متشاکی فیصله پیدا نمی‌کند.

اگرچه اتحادیه با اخطار و پیگیری متعدد برای حضور متشاکی‌ها تلاش می‌کند تا حدالمقدور موضوع در اتحادیه بررسی شود و کار به تعزیرات نکشد اما درباره برخی پرونده‌ها نیز فروشنده برای پاسخ به شکایت حاضر نمی‌شود.

در موارد بی‌محلی فروشنده به شکایت به دلیل عدم همکاری فروشنده پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود. همچنین اگر در جلسه کمیسیون متشاکی نتواند شاکی را راضی کند باز هم پرونده راهی تعزیرات می‌شود و طبق قانون پس از سه بار اخطار تعزیراتی واحد صنفی باید پلمب شود. البته اگر قانون در این مرحله اجرا شود.

همچنان که امروز نیز شکایت یک جوان که یک گوشی سونی بدون گارانتی را از بازار موبایل رسالت خریده و گوشی به مشکل بر خورده به دلیل عدم مراجعه فروشنده به تعزیزات ارجاع شد. طبق تأیید کارشناسی فنی گوشی باید مرجوع و اصل پول یا گوشی نو به مشتری تحویل داده می‌شد.

هنگامی که پرونده‌ای به تعزیرات ارجاع می‌شود متشاکی به پرداخت سه برابر مبلغ جریمه محکوم می‌شود که دو سوم سهم دولت و یک برابر حق مشتری است. اما رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات زمان‌بر است به طوری که رسیدن به نتیجه از سه هفته تا حداکثر سه ماه طول خواهد کشید.

ماجرای جالب فروشگاه ‌«د» با سه شاکی/ پرونده تعزیراتی شد

یکی از پرونده‌های جالب مربوط به فروشگاهی در پاساژ علاءالدین به نام «د» است که با تعدد شاکی ها و موضوعات پرونده قطوری به هم زده است. فروشگاهی که سه شاکی دارد و شاکیان از ۱۰ صبح انتظارش را می کشند. فروشنده با تاخیر زیاد بالاخره آمد و گفت که دیشب مغازه را تحویل گرفته و مستاجران جدید مغازه است. اما او قبول کرد که شکایات را برعهده بگیرد تا پرونده ها تعزیراتی نشوند و در عوض آقایان «ج» و «د» مبالغ را از ودیعه مستاجر قبلی نزد صاحب پاساژ علاالدین کسر کنند.

شاکی اول یک گوشی بدون گارانتی خریده بود که خراب شده بود و فروشنده پذیرفت که یک گوشی با گارانتی و نو تحویل دهد.

به شاکی دوم یک گوشی رفرشی سامسونگ S۶ به جای گوشی اصل فروخته شده بود که فروشنده در این مورد نیز قبول کرد که یک گوشی نو با گارانتی تحویل دهد.

درباره شاکی سوم که گوشی آیفون اش بی‌دلیل لاک شده بود نیز فروشنده پس از مکالمات مکرر تلفنی و صلاح مشورت با شرکا همین رویه را پذیرفت.

اما در حالی که کارشناس اتحادیه اصرار کرد که مراحل جلب رضایت شاکی در اتحادیه پیگیری و هر سه گوشی در اتحادیه به شاکی ها تحویل داده شود، فروشنده موفق شد برای به تفاهم رسیدن و دادن گوشی‌های نو در مغازه، شاکی ها را با خود همراه کند.

ماجرا زمانی جالب شد که ساعتی بعد سه مشتری بار دیگر به اتحادیه بازگشتند.

شاکی اول گفت که فروشنده ۱۰۰ هزار تومان دیگر از او بابت مابه‌التفاوت گوشی بدون گارانتی و گوشی دارای گارانتی گرفته که کارشناس اتحادیه گفت این گوشی نیز نو نیست.

شاکی دوم نیز در بازگشت یک گوشی ظاهرا آکبند در دست داشت و کارشناس اتحادیه گفت گوشی آکبند نیست و قبلا استفاده شده است!

شاکی سوم نیز علاوه پرداخت مبلغ ۱۴۵ هزار تومان دیگر بابت مابه التفاوت گوشی دسته دوم و گوشی نو درباره پیشنهاد فروشنده مبنی بر گرفتن یک گوشی نو کارنکرده از پشت ویترین از کارشناس اتحادیه مشورت می خواست!

پرونده این واحد صنفی به دلیل هر سه تخلف مجدد به تعزیرات ارجاع شد.

آب‌خوردگی، آخر خط گوشی است

وقتی برای دقایقی اتاق شلوغ کمیسیون شکایات خلوت شد، یک شاکی و متشاکی جدید وارد شدند شاکی که مرد خوش صحبتی بود ماجرای کامل از لحظه خروج از خانه برای خرید تا لحظه‌ای که کار به شکایت رسیده را تعریف کند تا کارشناس‌ها را متوجه کند که گوشی گارانتی دارش آب خورده و تعمیرکار غیرمجاز گفته که با ۱۵۰ هزار تومان گوشی را تعمیر می‌کند اما اکنون می‌گوید هزینه به ۳۰۰ هزار تومان و دوربین گوشی نیز هنوز خراب مانده است.

تعمیرکار توضیح داد که این گوشی گلکسی S۶ آب خورده را خاموش برای تعمیر قبول کرده است که گوشی پس از تعمیر روشن شده اما تاچ گوشی کار نمی‌کرد و بورد گوشی باید تعمیر می‌شد. پس از تعمیر بورد نیز اکنون مشخص نیست که دوربین گوشی درست شود یا خیر و این مراحل هزینه را افزایش داده است.

کارشناس اتحادیه به نفع تعمیرکار رأی می‌دهد زیرا معتقدند به گوشی آب خورده دیگر اطمینانی نیست و قرار شد صاحب گوشی با پرداخت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برد گوشی دو میلیون تومانی خود را تعویض کند و تعمیرکار نیز بورد تعمیری خود را بردارد.

فروش گوشی در ایران، ارائه گارانتی در دبی!

جوان دیگری یک گوشی CAT با گارانتی خارجی Techno care خریداری کرده بود که این گارانتی متعلق به دبی است.

خریدار پس از خراب شدن گوشی آن را به دبی برده بود و شرکت گارانتی برگه گارانتی را معتبر نشناخت و اکنون کار به شکایت رسیده است.

کارشناس اتحادیه توضیح داد که گارانتی گوشی‌ای که در ایران فروخته می شود باید در ایران نیز پذیرفته شود و نه در خارج و با محکوم شدن فروشنده قرار شد یک گوشی نو با گارانتی به مشتری تحویل داده شود.

سرگردانی مشتری‌ها در خدمات پس از فروش / وقتی کارمند نمایندگی کاسه داغ‌تر از آش می‌شود

شاکی دیگر یک تبلت GLX را که هنگ می‌کرد برای تعمیر به شرکت برده بود. او می‌گفت تبلت در گارانتی درست نشده و مدیریت تأیید کرده که تبلت باید عوض شود اما نمایندگی تعویض نمی‌کند.

نماینده شرکت نیز مدعی بود که قرار تعویض تبلت متعلق به زمان طرح تعویض است که مشتری در آن بازه مراجعه نکرده است و تلاش زیادی برای احقاق حق شرکت کرد.

اما در نهایت کمیسیون رأی را به مشتری داد و مقرر شد شرکت مبلغ ۲۱۰ هزار تومان بابت وجه تبلت به مشتری پرداخت کند.

ضدآب‌هایی که آب‌خورده می‌شوند

مشتری دیگری از سوختن LCD گوشی سونی خود به اتحادیه شکایت آورده بود.

در حالیکه این جوان همدانی گفت LCD گوشی سوخته است، نماینده شرکت گارانتی کننده معتقد بود گوشی آب خورده و در نتیجه شامل گارانتی نمی‌شود؛ نماینده گارانتی گفت: گوشی در دستشویی افتاده است و در زمان ارسال به شرکت حتی بوی نامطبوعی نیز می‌داد.

کارشناس اتحادیه پس از باز کردن و بررسی فنی گوشی تشخیص داد که کمی سولفات کنار باتری وجود دارد که مشخص است گوشی اندکی رطوبت خورده است؛ اما این به معنی افتادن گوشی در دستشویی نیست.

نظر کارشناس اتحادیه این بود که گوشی‌هایی که به نام ضد آب فروخته می‌شوند، نباید با کمی رطوبت دچار مشکل شوند.

در نهایت شرکت گارانتی‌کننده موظف شد گوشی را بدون هزینه تعمیر کند و به مشتری تحویل دهد.

فروش گوشی‌های بدون گارانتی به جای گارانتی‌دار

این‌بار یک مشتری گوشی نو و سالم خود را به اتحا‌دیه آورده بود.

این جوان از فروش گوشی بدون گارانتی به جای گارانتی‌دار شکایت دارد و می‌گوید: فروشنده کالا را گارانتی‌دار معرفی کرده و هزینه را مطابق یک گوشی دارای گارانتی دریافت کرده اما گوشی گارانتی معتبر شرکت تولیدکننده را ندارد و دارای گارانتی (شرکتی) متفرقه است.

کارشناس اتحادیه با بررسی کالا و قیمت اخذ شده در زمان فروش کالا اعلام کرد که فروشنده کالا را با قیمت کالای گارانتی‌دار معتبر و با گارانتی متفرقه فروخته است.

فروشنده موظف شد یا گوشی را با گارانتی رسمی تحویل یا مبلغ را عودت دهد.

معضل لوازم جانبی تقلبی و نبود لوازم اصل

مشتری دیگری که از خرابی چندباره باتری گوشی به ستوه آمده بود اساساً در اصل بودن گوشی شک کرده بود.

این مرد جوان توضیح داد که یک گوشی بدون گارانتی Not ۳ سامسونگ را با آگاهی کامل به دلیل قیمت کمتر خریداری کرده اما از ابتدا با مشکل شارژ نشدن باتری مواجه شده و حتی خرید ۲ بار باتری جدید نیز مشکل را حل نکرده است.

این مشتری اساساً به گوشی مشکوک شده و برای تشخیص اصالت، گوشی را به چند فروشگاه نشان داده است که برخی از فروشنده‌ها در جواب اعلام کرده‌اند گوشی متعلق به تولیدات شرکت سامسونگ نیست و اصل نیست.

کارشناس اتحادیه با اعلام نظر فنی، ادعای غیر اصل بودن گوشی را رد کرد. او گفت معمولاً لوازم جانبی از جمله باتری‌هایی که در بازار توسط فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند جنس اصل درجه ۱ نیستند و حتماً باید از نماینده‌ شرکت اصلی تهیه شوند تا اصل بودن کالا مطمئن باشد.

این فروشنده از اتهام فروش جنس تقلبی مبرا شد و شکایت مشتری کار به جایی نبرد.