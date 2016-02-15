مسیح قائمی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره احداث ۲۰۰ کیوسک شهری بانک شهر که احداث برخی از آن ها تجاوز به حریم شهری است، گفت: بدون اخذ مجوز قادر نبودیم این بانک‌ها را احداث کنیم، پس احداث آن‌ها به معنای دریافت مجوز از شهرداری است.

وی در پاسخ به سوال دیگری که اگر شهرداری بخواهد به درخواست همه بانک‌ها برای ارائه مجوز کیوسک بانک پاسخ مثبت بدهد، امکان تردد در شهر باقی نمی‌ماند، گفت: اینکه چگونه و بر چه اساسی مجوز داده می‌شود، مربوط به شرکت مربوطه در شهرداری است، ما تقاضا دادیم و مجوز را گرفتیم.

گفتنی است اقبال شاکری امروز در گفتگویی با بیان اینکه بررسی‌های لازم درخصوص تعیین تکلیف شعب الکترونیکی بانک شهر که در سطح تهران مستقر شده‌اند،‌ صورت گرفته است، گفت: براساس بررسی‌ها مشخص شد شرکت ساماندهی مشاغل زیرنظر معاونت خدمات شهری شهرداری تهران موظف به ارائه مجوز به شعب الکترونیک است.

وی بابیان اینکه معاونت خدمات شهری لیستی از این شعب که در سراسر شهر مستقر هستند تهیه کرده است، ادامه داد: مقرر شد تا شعبی که در داخل پیاده رو قرار دارند و مختل کننده رفت و آمد عمومی و حقوق شهروندی است،‌ جمع آوری شوند.



شاکری افزود: معاونت خدمات شهری پیگیر شناسایی شعبی که خلاف اصول در معابر مستقر شده اند است تا نسبت به حذف و جمع آوری این شعب اقدام کند.