فعالیت حرفه ای و شفافیت دو اولویت مهم خانه های مطبوعات است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی ظهر امروز دوشنبه درجمع اعضای هئیت مدیره خانه مطبوعات استان کردستان در سنندج با اشاره به اینکه رویکرد تمامی دولت ها در ایران اسلامی حمایت از بخش خصوصی بوده است، گفت: متاسفانه تاکنون وعده حمایت دولت ها از بخش خصوصی در کشورما به طور کامل تحقق پیدا نکرده است.

وی اظهارداشت: تا به امروز هیچ دولتی از حوزه اختیارات و برنامه های خود عقب نشینی نکرده و کار را به بخش خصوصی واگذار نکرده است.

وی با بیان اینکه حمایت از صنوف و تشکل های حوزه مطبوعات امر بسیار حائز اهمیتی است، بیان کرد: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد حمایت از بخش خصوصی و تشکل های مطبوعاتی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

معاون امور مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در راستای برنامه مذکور طی دوسال و نیم گذشته تاکنون هیچ مجوز نشریه شامل هفته نامه، روزنامه و خبرگزاری برای دستگاه های دولتی متقاضی صادر نشده است.

انتظامی از صدور 4 هزار مجوز نشریات در طول مدت مذکور در سطح کشور خبرداد و افزود: در راستای حمایت از بخش خصوصی یارانه نشریات دولتی را حذف کردیم و درمقابل یارانه نشریات محلی و خصوصی را افزایش داده ایم.

وی عنوان کرد: یارانه نشریات محلی 10 استان مرزی کشور را هم سه تا پنج برابر افزایش خواهیم داد و این مهم از دیگر برنامه های ما است.

وی از دیگر اولویت های این معاونت را حمایت از خانه های مطبوعات استان‌ها ذکر کرد وگفت: حرفه ای شدن خانه مطبوعات بدین معنا که تنها اهالی مطبوعات و خبرنگاران عضو این تشکل باشند و هم چنین فراهم کردن امکان پاسخگویی و شفافیت اقدامات خانه مطبوعات از دیگر اولویت های ما است.

معاون امور مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی بر توجه به مفاد اساسنامه خانه مطبوعات تاکید و اجرای آن را ضروری دانست و عنوان کرد: امیدوارم خروجی این سفر منتج به سه، چهار دستاورد ارزشمند برای استان شود.

وی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اولین برنامه سفر خود به استان کردستان عنوان کرد: خیلی خوشحالم که اولین برنامه از خانه مطبوعات آغاز شد و انتظار می رود که این سفر هم خروجی مناسبی به دنبال داشته باشد.

در ابتدای این نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، رئیس خانه مطبوعات استان و یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست به بیان دیدگاه های خود در حوزه فعالیت های رسانه و مطبوعات پرداختند.