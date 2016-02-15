رزمایش دستگاه های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ۲۵ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ششمین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با شرکت دستگاه های عضو از جمله وزارت کشور، سازمان راهداری، پلیس راهور، تعزیرات حکومتی کشور، امداد و نجات جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش در حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری و رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر برگزار شد؛ مقرر شد ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۵ اسفند ماه بیش از ۱۸ اعضا با ستادهای اجرایی خدمات سفر کلیه استان های کشور در قالب نمایش عمومی (رزمایش سراسری)، توان و ظرفیت های خود را شامل امکانات، تجهیزات، ناوگان خودرویی، طرح ها و برنامه های خود و نیز عوامل انسانی اعم از ناظرین، بازرسین وهمیاران در راستای خدمت رسانی به مسافران وگردشگران نوروزی ارائه کرده و با انعکاسی از امنیت و حمایت ملی زمینه شروع طرح نوروزی و سفرهای سال جدید را بر بستری از آرامش فراهم آورند.

طبق تعامل فرابخشی حاصل در این نشست تصمیم بر آن شد تا اجرای این مراسم توسط راهور ناجا انجام گیرد و در روزهای آتی جلسات مشترکی فی مابین دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و این نهاد برای ترسیم ابعاد برگزاری این مراسم، محل اجرا و نحوه مشارکت دستگاه ها برگزار شود تا بر مبنای آن همه اعضا اعم از دستگاه های انتظامی، امدادی، خدماتی و فرهنگی بتوانند اوج تدابیر حمایتی خود را برای سفرهای نوروزی ترسیم کنند.