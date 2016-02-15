  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

رزمایش دستگاه های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ۲۵ اسفند

رزمایش دستگاه های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ۲۵ اسفند

بیش از ۱۸ دستگاه دولتی عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، روز سه شنبه ۲۵ اسفند، ظرفیت ها، خدمات و تجهیزات پیش بینی شده ویژه طرح نوروز ۹۵ را در قالب رزمایش سراسری ارائه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ششمین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با شرکت دستگاه های عضو از جمله وزارت کشور، سازمان راهداری، پلیس راهور، تعزیرات حکومتی کشور، امداد و نجات جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش در حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری و رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر برگزار شد؛ مقرر شد ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۵ اسفند ماه بیش از ۱۸ اعضا با ستادهای اجرایی خدمات سفر کلیه استان های کشور در قالب نمایش عمومی (رزمایش سراسری)، توان و ظرفیت های خود را شامل امکانات، تجهیزات، ناوگان خودرویی، طرح ها و برنامه های خود  و نیز عوامل انسانی اعم از ناظرین، بازرسین وهمیاران در  راستای خدمت رسانی به مسافران وگردشگران نوروزی ارائه کرده و با انعکاسی از امنیت و حمایت ملی زمینه شروع طرح نوروزی و سفرهای سال جدید را بر بستری  از آرامش فراهم آورند. 

طبق تعامل فرابخشی حاصل در این نشست تصمیم بر آن شد تا اجرای این مراسم توسط راهور ناجا انجام گیرد و در روزهای آتی جلسات مشترکی فی مابین دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و این نهاد برای ترسیم ابعاد برگزاری این مراسم، محل اجرا و نحوه مشارکت دستگاه ها برگزار شود تا بر مبنای آن همه اعضا اعم از دستگاه های انتظامی، امدادی، خدماتی و فرهنگی بتوانند اوج تدابیر حمایتی خود را برای سفرهای نوروزی ترسیم کنند.

کد مطلب 3557542
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها