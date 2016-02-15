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۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

پخش زنده مراسم تجلیل از خادمان قرآن از دو شبکه رادیو و تلویزیونی

پخش زنده مراسم تجلیل از خادمان قرآن از دو شبکه رادیو و تلویزیونی

مدیر روابط عمومی معاونت قرآن و عترت گفت: مراسم بیست و یکمین دروه تجلیل از خادمان قرآن کریم از دو شبکه رادیویی و تلویزیونی پخش زنده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی جعفری مدیر روابط عمومی معاونت قرآن و عترت از پخش زنده مراسم بیست و یکمین دوره تجلیل از خادمان قرآن خبر داد و گفت: این مراسم از دو شبکه تلویزیون و رادیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش خواهد شد.

  به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وی ادامه داد همچنین این مراسم ساعت ١٧ به صورت تولیدی از شبکه قرآن سیما پخش خواهد شد.

جعفری گفت:  از نمایندگان ٤٠ رسانه داخلی و خارجی برای پوشش این برنامه دعوت به عمل آمده است.

 مراسم بیست و یکمین دوره تجلیل از خادمان قرآن کریم فردا(٢٧ بهمن ماه) ساعت ٩:۳۰ صبح با حضور دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی معاونت قرآن و عترت در ادامه افزود این مراسم به طور زنده از شبکه سیمای قرآن و شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

کد مطلب 3557547

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