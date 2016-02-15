تدوین برنامه عملیاتی فرهنگی و دانشجوی در دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، دکتر بهرام علی قنبری قائم مقام این معاونت و رئیس شورای سیاستگذاری سلامت روان وزارت بهداشت، دکتر محمدهادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این جلسه حضور داشتند.

همچنین دکتر حسام الدین علامه مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، دکتر جلال نژادجواد مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی و جمعی از مدیران فرهنگی و کارشناسان در این اجلاس حضور یافتند.

در فرهنگ و علوم انسانی می‌توانیم و باید پیشتاز باشیم

دکتر محمدهادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر اهمیت پیوست فرهنگی در پروژه‌های مختلف، اظهار کرد: گاهی در برخی پروژه‌ها از جمله ساخت مجموعه‌های درمانی و بیمارستان‌ها حتی یک نمازخانه مناسب در نظر گرفته نمی‌شود، در حالیکه که نمازخانه از اتاق رئیس دانشگاه یا رئیس بیمارستان هم مهمتر است.

ایمانیه با اشاره به برگزاری بخش ادبی جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطر نشان کرد: ادبیات فارسی با فرهنگ اسلامی عجین شده و انسان را به خدا نزدیک می‌کند، خواندن اشعار شاعران بزرگی مثل سعدی، حافظ و مولانا که خودشان به نوعی مبلغان این فرهنگ بودند، باعث نزدیکی به فرهنگ اسلامی می‌شود.

وی با ذکر این نکته که کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران را به دانشجویان تدریس می‌کند، گفت: هر چه بیشتر در این زمینه مطالعه می‌کنم، می‌بینم که چقدر اسلام به فرهنگ و تمدن کشور ما خدمت کرده و تا چه حد ایرانیان برای گسترش اسلام ایثارگری کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: عمارت تاج محل در هندوستان، بسیاری از مساجد عراق، مصر، اردن، سوریه، ترکیه، تاجیکستان و ترکمنستان توسط ایرانی‌ها ساخته شده است. امکان ندارد، شخصیت‌های بلند مرتبه‌ای مثل ابن سینا و رازی بدون عشق کتاب‌هایشان را به زبان عربی نوشته باشند.

وی افزود: عجین بودن اسلام و ایران باعث می‌شود از یک غنای بسیار بالای فرهنگی برخوردار شویم و از این نظر در شرایط موجود باید مرجع فرهنگی دنیا باشیم. شاید نتوانیم در برخی تکنولوژی‌ها حرف اول را بزنیم اما در بحث فرهنگ و علوم انسانی می‌توانیم و باید پیشتاز باشیم.

ایمانیه گفت: فرهنگی که حضرت زینب (س) و اباعبداله (ع) و یارانش برای ما به جای گذاشتند، اوج ایثارگری و مقاومت در برابر ظلم بود و باعث افتخار و سرافرازی ما در دنیای امروز است.

وی تاکید کرد: مسئولیت شما به عنوان معاونان فرهنگی و دانشجویی در چشم بر هم زدنی به اتمام می‌رسد، تا از این نعمت برخوردار هستید، قدر ساعات و لحظه‌ها را بدانید، در حد توان دست این جوان‌ها را بگیرید تا در محضر خداوند روسفید باشید. اگر بتوانیم این دانشجویان را با غنای فرهنگی که برایشان ایجاد می‌شود، بیمه کنیم بزرگترین قدم را برای کشور برداشته‌ایم.

منابع لازم برای اجرای برنامه عملیاتی را مطالبه کنید

دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، درباره برنامه عملیاتی دانشگاه‌ها در حوزه فرهنگی و دانشجویی گفت: اگر نقدی به این برنامه است، مطرح شود تا در چند روز آینده برنامه تکمیل شود. این برنامه در هیات امنای دانشگاه‌ها به تصویب خواهد رسید.

وی افزود: این برنامه موجب می‌شود یک برنامه منسجم ملی داشته باشیم که در ستاد و دانشگاه‌ها به صورت تنیده در هم اجرا شود. این برنامه فرصتی است تا معاونان فرهنگی دانشجویی بتوانند برای اجرای آن از هیات امنای دانشگاه منابع لازم را مطالبه کنند.

معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، گفت: بعد از یک سال و هشت ماه که برای برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی تلاش شده، در اختتامیه بخش اول جشنواره احساس کردم گام بزرگی برداشته شده و شور و نشاط لازم در دانشگاه‌ها ایجاد شده است. این امر نشان می‌دهد که از حالت ایستا درآمده‌ایم و در حال حرکت به جلو هستیم.

برنامه عملیاتی را با مشارکت ۱۱ دانشگاه تدوین کردیم

دکتر بهرام علی قنبری مشاور علمی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس اضافه کرد: باید برای ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی ۶۱ برنامه عملیاتی بر اساس قالبی که معاونت‌های مختلف به معاونت برنامه‌ریزی ارائه می‌دهند، تدوین شود و در اسفند ماه به تصویب برسد. پس از انعقاد تفاهم‌نامه در سال ۹۵ انتظار می‌رود که دانشگاه‌ها بر اساس این چارچوب حرکت کنند.

وی درباره برنامه عملیاتی اظهار کرد: بحث برنامه عملیاتی از سوی معاونت برنامه ریزی و امور هماهنگی و حقوقی وزارت بهداشت مطرح و شورایی برای آن در نظر گرفته و مقرر شد که هر معاونت‌ با مشارکت ۵ دانشگاه برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین کند اما در معاونت فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس با مشارکت ۱۱ دانشگاه این برنامه را تدوین کردیم.

هیچ راه دیگری برای اداره خوابگاه‌ها بهتر از شهردار نداریم

دکتر جلال نژادجواد مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی اظهار کرد: در گذشته تعداد محدودی دانشجو، یک دانشگاه را به حرکت درمی‌آوردند و در مسائل فرهنگی، سیاسی و رفاهی دانشگاه فعال بودند اما در سه دهه اخیر تعداد زیادی از دانشجویان در این مسیر حرکت می‌کنند، این یک فرصت است و باید آن را با انگیزه بالا تقویت کرد.

وی افزود: در شوراهای صنفی در ابتدای امسال یک هزار و ۴۳۰ نفر در ۵۳ دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شدند، انتخابات برخی دانشگاه‌ها نیز در اسفند ماه برگزار می‌شود که نشان دهنده رشد حدود ۴۰ درصد خواهد بود. مشارکت دانشجویی را چه در امور فرهنگی و صنفی باید جدی بگیریم و در برنامه عملیاتی به دنبال این هستیم که مشارکت دانشجو را افزایش دهیم.

انتخاب ۸۰ شهردار از ۶۲ دانشگاه در سال ۹۵

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به انتخاب شهردارهای خوابگاه‌های دانشجویی، گفت: در سال ۹۵ از ۶۲ دانشگاه ۸۰ شهردار انتخاب می‌شوند که کار اداره خوابگاه‌ها را به دست بگیرند، هیچ راه دیگری برای اداره خوابگاه‌ها بهتر از شهردار نداریم. دانشگاه‌هایی که از این بخش خوب استفاده کرده‌اند در اداره خوابگاه‌ها موفق‌تر بوده‌اند.

نژادجواد اظهار داشت: باید بتوانیم به همه دانشجویان خوابگاه بدهیم، به خصوص دانشجویان نیازمندی که توان تامین محل اسکان برای خود ندارند. خوابگاه‌های مشارکتی برای همین منظور است که نگذاریم هیچ دانشجوی نیازمندی بدون خوابگاه بماند. دانشگاه‌هایی که می‌توانند در سال ۹۵ خوابگاه‌های مشارکتی را راه بیاندازند اعلام کنند تا این امر را تقویت کنیم.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت با بیان این خبر که در اسفند ماه المپیاد ورزش‌های همگانی برگزار می‌شود، اعلام کرد: مهمترین کار در زمینه ورزش این است که در حال آماده سازی تقویم ورزشی سالیانه دانشگاه‌ها هستیم. به دنبال این هستیم که از مجموع دانشجویانی که در زمینه ورزش فعالیت دارند، تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی را ایجاد و تقویت کنیم.

وی درباره حوزه مشاوره گفت: آمار نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی زیاد و رو به رشد است. نسبت تعداد مشاور به دانشجو باید یک به ۳۵۰ باشد اما الان یک به ۵۸۰ است.