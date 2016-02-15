باید به آینده مرکز تبادل کتاب امیدوار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در این بازدید با اشاره به اینکه پیش از این ایده‌هایی شبیه تبادل کتاب زیاد دیده بودم و طرح های این چنینی از پیش‌ترها نیز مطرح بود، اظهار کرد: مفهوم تبادل کتاب سابقه ای طولانی دارد؛ به شکل موردی در شهرهایی مثل اصفهان و مشهد هم اجرا شد ولی نهایتاً به یک بازارچه ختم شد. اما مرکز تبادل کتاب به شکل فعلی، اجرای ساختارمند و مناسبی برای ایده تبادل کتاب است.

این عضو شورای شهر تهران ضمن برشمردن علل استقبال مردم از مرکز تبادل کتاب تاکید کرد: چند نکته در استقبال مردمی موثر است، گسترش زندگی آپارتمانی و کمبود جا برای نگهداری کتاب، مردم را به تبادل کتاب تشویق می‌کند. وجه دیگر هم، دوره ای بودن نیاز به بعضی کتاب ها مانند نیاز دانشجویان به کتب دانشگاهی است.

مردم خوب استقبال کرده اند

وزیر سابق ارشاد، این مرکز را ایده‌ای قابل تکثیر دانست و گفت: با توجه به مشاهداتم از مرکز، آن را موفق ارزیابی می‌کنم و معلوم است در میان مردم برای خود جا باز کرده است. برای من خیلی جالب بود که کتاب‌هایی می‌دیدم که در صفحه اول کسی آن را به فرد دیگری تقدیم کرده بود. معلوم است گیرنده کتاب آن را خوانده و حالا برای مبادله آورده و می خواهد کتاب جدیدی بگیرد. یا کتاب‌هایی دیدیم که مهر دانشگاه داشت و حتی شنیدیم که چند دانشگاه کتاب‌هایشان را در این مرکز مبادله می‌کنند و این اتفاق مبارکی است.

او افزود: البته باید از حوزه کتاب و مراکز این چنینی حمایت شود و سرمایه گذارانی مکان را تامین کنند. حتما باید مرکز تبادل کتاب تکثیر شود.

قیمت کم و موقعیت مناسب از مزیت های مرکز تبادل کتاب است

مسجد جامعی با برشمردن ویژگی های مرکز تبادل کتاب عنوان کرد: «یکی از نکاتی که توجه مرا جلب کرد قیمت بسیار پایین کتاب‌ها بود. من خودم کتاب‌هایی دیدم که شاید پیداکردنشان به این راحتی نباشد. موقعیت مکانی مرکز تبادل کتاب در چهارراه ولیعصر تهران و مساحت بالا و قابلیت گسترش آن از نقاط قوت این مرکز است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت فعلی مرکز تبادل کتاب تصریح کرد: وضعیت فعلی برای شروع خوب است و می‌شود گفت به بلوغ رسیده است اما مرکز باید بیش از این شناخته شود. شناخته شدن هم صرفا محدود به تبلیغ نیست؛ بلکه پاتوق اهل کتاب شود و مردم به آن اعتماد کنند. البته این کار زمان‌ می‌برد و در مجموع می‌شود گفت در حال حاضر مرکز تبادل کتاب در وضعیت خوبی است.

وزیر سابق ارشاد اضافه کرد: طرح‌های خوب مثل مبادله کتاب در خیلی از شهرها و در مقاطع مختلف اجرا شده است.

دو کتابی که از مرکز تبادل کتاب خریدم

او در پایان خاطرنشان کرد: من خودم در بازدید از مرکز دو کتاب تهیه کردم یکی مجموعه شعر سیمین بهبهانی با عنوان مرمر که سال چاپ کتاب مربوط به سال 1360 بود و دیگری مجموعه شعری از احمد عزیزی است که امیدوارم خداوند سلامتی را به این شاعر خوب کشورمان بازگرداند. صفحه اول کتاب شعر احمد عزیزی یادداشتی به تاریخ سال‌ها پیش نوشته شده بود و امضا شده بود. معلوم بود کسی آن را به دوستش هدیه داده است و خود متن یادداشت و حتی خط آن برای من بسیار جالب بود. به هر حال بخشی از تاریخ کتابخوانی ماست.