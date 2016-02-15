  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان:

اختصاص ۲۰۰ میلیارد برای تجهیز مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان

اختصاص ۲۰۰ میلیارد برای تجهیز مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان

خرم آباد - مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی و هتلینگ مراکز بستری این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی لرستان، امین بهاروند با بیان اینکه به روز رسانی تجهیزات پزشکی و ارتقاء هتلینگ مراکز بستری استان لرستان در حال انجام است اظهار داشت: این برنامه از نیمه دوم سال ۹۳ آغاز و امیدواریم تا پایان سال ۹۵ به اتمام برسد.

وی افزود: برنامه عملیاتی به روز رسانی تجهیزات و امکانات، تأسیسات و ساختمان، بهداشت و نظافت و امور رفاهی انجام می گیرد.

وی گفت: در حال حاضر به روز رسانی تجهیزات سرمایه ای مانند خرید دستگاههای آرتروسکوپی، سنگ شکن درون اندامی، اتو آنالایزر و سیستم های مانیتورینگ علایم حیاتی در دست اقدام است.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان ادامه داد: همچنین نوسازی و جایگزینی دستگاههای رادیولوژی مستهلک با فنآوری‌های دیجیتال با موضوع خرید دو دستگاه DR و یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال در حال اجرا است.

بهاروند گفت: ناوگان آمبولانسی با خرید شش دستگاه در سال گذشته و شش دستگاه در سال جاری و سه دستگاه در سال آینده به طور ۱۰۰ درصدی نوسازی می شوند.

وی با بیان اینکه بازسازی اورژانس، زایشگاه و بخشهای استریل بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در حال انجام است گفت: همچنین بخش استریل بیمارستان کوثر و نرگس در حال بازسازی اساسی بوده و زایشگاه و اورژانس این دو واحد بستری در دستور کار برای سال آینده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه همچنین تجهیز اتاقهای بستری به امکانات رفاهی و بازسازی کامل بخش ها نیز مد نظر است گفت: در این راستا این اقدام در بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد در دست اقدام بوده و در دو بیمارستان دیگر استان جزو برنامه سال آینده ما قرار دارد.

بهاروند با بیان اینکه برای انجام اقدامات یاد شده از محل بودجه برنامه هتلینگ، برنامه های عملیاتی و همچنین بودجه جاری مدیریت درمان استان پیش بینی های لازم انجام می شود گفت: طی مدت سه سال مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در این زمینه هزینه خواهد شد.

کد مطلب 3557556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها