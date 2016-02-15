۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

پاسخ معاون وزیر بهداشت به اظهارات وزیر اسبق بهداشت؛

بدترین دوران پرستاری در وزارت پزشکیان بود

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به اظهارات دکتر پزشکیان وزیر اسبق بهداشت مبنی بر اختلاف فاحش پرداختی پزشک و پرستار، تاکید کرد: بدترین دوران پرستاری در وزارت ایشان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در نشست خبری روز دوشنبه در سالن کنفرانس وزارت بهداشت، به اظهارات دکتر پزشکیان وزیر اسبق بهداشت اشاره کرد و افزود: در دوره وزارت ایشان پرستاری از بدترین وضعیت رنج می برد، حقوق پرستاران ۱۲۰ هزار تومان و کارانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان بود ۴۰ هزار پرستار بیکار داشتیم و ایشان محکم در مقابل جامعه پرستاری بودند.

وی ضمن اعلام آمادگی برای انجام مناظره با پزشکیان، افزود: در طول دوره نمایندگی ایشان در مجلس نیز جناب دکتر پزشکیان در عمل، با قوانین و لوایحی که به مجلس می بردیم عمدتا مخالفت می کردند و در این زمینه مذاکرات ایشان و ما در کمیسیون های مجلس موجود است.

میرزابیگی با اشاره به صحبت های پزشکیان در جشن نظام پرستاری اظهار کرد: حال چطور شده  این برادر بزرگوار  به فکر جامعه پرستاری افتاده، آيا آرای پرستاران را می خواهند یا خود پرستاران را؟

معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: براساس شناخت چند ساله ای که از تک تک اعضای شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور دارم، باور و یقین دارم این موضع و ادبیات به هیچ عنوان مواضع و ادبیات اعضا و روسای محترم هیات مدیره ها نیست.

وی افزود: جنس پرستاری نه پلاستیکی است و نه آهنی بلکه جنس پرستاری از جنس شرف، انسانیت، مهربانی، هنر و عطوفت است که تحسین بزرگان دین و کشور را بارها برانگیخته است.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: همه پرستاران چه عضو سازمان نظام پرستاری باشند یا نباشند، از کارکنان یکی از سیستم ها یا وزارت بهداشت  یا بخش  غیردولتی و یا بخش های ديگر و بطور کل اعضای نظام سلامت هستند و ما نباید  فکر کنیم سازمانی که در آن قرار داریم شامل پرستارانی خارج از دستگاه های موجود در کشور هستند.

کد مطلب 3557558
حبیب احسنی پور

    • یاشار خوران ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
      لطفا با سند مدرک صحبت کنید برای کدام اظهارنظری که تا حالا کردید ادله ای داشتید
    • جواد توکلی ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
      تعداد پرستاران پلاستیکی که مورد اشاره ی رییس سازمان نظام پرستاری بود از تعداد نصف انگشتان یک دست بیشتر نیست و همه انها را می شناسند . پس بهتر است مظلوم نمایی نکنید
    • معصومه فرمانی ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
      اقای میرزابیگی لطفا صدای اعتراض پرستاران را بشنوید همایش میلاد کاملا بیان گر اعتراض پرستاران مخلف شما بود چرا نمی خواهید این مسله را بپذیرید .

