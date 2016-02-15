۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

کشاورز جام ملتها را از دست داد؟

اعلام آخرین وضعیت مصدومیت کاپیتان تیم ملی فوتسال

فیزیوتراپیست تیم‌ ملی فوتسال ایران ابراز امیدواری کرد محمد کشاورز با رفع مصدومیت به بازی فینال جام ملتهای آسیا برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد کشاورز که در بازی تیم ملی فوتسال ایران مقابل عراق از ناحیه زانوی چپ دچار مصدومیت شده بود، برای معاینات دقیق‌تر صبح امروز دوشنبه به یکی از مراکز درمانی تاشکند اعزام شد که پس از انجام MIR مشخص شد که وی دچار آسیب‌دیدگی سطح ۲ لترال مینیسک زانوی چپ شده است.

میثم شیرزاد فیزیوتراپیست تیم‌ملی فوتسال ایران با اعلام این خبر، گفت: این آسیب‌دیدگی مشکل خاصی نیست و نیاز به دو هفته استراحت و فیزیوتراپی دارد که با توجه به فشردگی مسابقات و عدم زمان کافی جهت درمان و همچنین اصرار کادر فنی برای حضور این بازیکن باتجربه در مسابقات، تلاش بر این است که در صورت امکان به بازی نهایی برس

