به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، «یانوش لواندوفسکی» رئیس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپایی پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در جمع خبرنگاران گفت: زمان بسیار هیجان انگیزی است چون گشایشی در روابط جدید آمده است.

رئیس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپایی تاکید کرد: در این شرایط اعتماد سازی بین اروپای متحد و ایران بی نهایت مهم است.

وی با تاکید براینکه همه بر تمدن بسیار بزرگ ایران احترام می گذارند، گفت: همه از تماس های اقتصادی که در جریان است انتظار بسیاری دارند.

«یانوش لواندوفسکی» تصریح کرد: از طرف هیات اروپایی می توانم بگویم که منتظر روابط عمیق تر هستیم.