  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل/۸

لواندوفسکی: منتظر روابط عمیق‌تر میان ایران و اروپا هستیم

لواندوفسکی: منتظر روابط عمیق‌تر میان ایران و اروپا هستیم

رئیس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپایی با بیان اینکه گشایش جدیدی در روابط ایران و اروپا ایجاد شده است، گفت: از طرف هیات اروپایی می توانم بگویم که منتظر روابط عمیق تر هستیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، «یانوش لواندوفسکی» رئیس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپایی پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در جمع خبرنگاران گفت: زمان بسیار هیجان انگیزی است چون گشایشی در روابط جدید آمده است.

رئیس هیات روابط با ایران در پارلمان اروپایی تاکید کرد: در این شرایط اعتماد سازی بین اروپای متحد و ایران بی نهایت مهم است.

وی با تاکید براینکه همه بر تمدن بسیار بزرگ ایران احترام می گذارند، گفت: همه از تماس های اقتصادی که در جریان است انتظار بسیاری دارند.

«یانوش لواندوفسکی» تصریح کرد: از طرف هیات اروپایی می توانم بگویم که منتظر روابط عمیق تر هستیم.

کد مطلب 3557568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها