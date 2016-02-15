به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شاید بتوانیم برخی حوادث را فراموش کنیم اما عدهای با پشتیبانی آمریکاییها و دیگر همپیمانانشان در جریان انتخابات سال ۸۸ فتنهای به راه انداختند تا نظام را زیر سؤال ببرند که خوشبختانه با هوشیاری و آگاهی ملت نتوانستند اهداف خود را عملی کنند.
وی با اشاره به اینکه خسارتهای فتنه ۸۸ به کشور هنوز جبران نشده است، افزود: فتنه گران آشوبهای سال ۸۸ را گناه خود نمیدانند و اصلاً قبول نمیکنند که این جریانات توسط برخی افراد طراحیشده و در عین سخن گفتن ادعا دارند که دخالت خارجیها را قبول نمی کنند.
امامجمعه اهر بابیان اینکه ملت ایران در مقابله با فتنه گران فتنه سال ۸۸ سربلند و پیروز از امتحان و مشیت خداوند بیرون آمدهاند، ادامه داد: درحالیکه عدهای در امتحان خداوند متعال مردود شدند ولی مردم با حضور در صحنه و ایستادگی در برابر نفوذ آمریکاییها بار دیگر در رویدادهای سیاسی کشور با ولایتفقیه تجدید پیمان کردند.
وی با اشاره به حساسیت بیشازپیش انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حقالناس بودن انتخابات هیچ شکی نیست و هم مجریان انتخابات و هم کاندیداها نباید کاری کنند که حقوحقوق مردم در انتخابات هفتم اسفند از بین رود.
آیتالله حاجیزاده با تأکید بر اینکه حفظ اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی درگرو برگزاری انتخابات آزادانه است، اضافه کرد: برخیها بهعنوانمثال آمریکا برای نفوذ به انتخابات تمامی تلاش خود را بکار گرفته تا با همراهی عدهای نفوذی فتنهای در قالب رد صلاحیتها به پا کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه کسی درروند بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت میشود نباید با وسوسههای عدهای نهادهای قانونی مورد حمله قرار دهد چرا که اگر شورای نگهبان کسی را احراز صلاحیت نکرده شاید به معنی عدم شناخت کافی از کاندیداها است.
امامجمعه اهر در پایان بابیان اینکه صفوف فشرده مردم در پای صندوقهای اخذ رأی تمامی معادلات دشمنان نظام و انقلاب را بر هم خواهد ریخت، خاطرنشان کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات یک وظیفه دینی و شرعی است و مردم بایستی با حضور درصحنههای انتخابات به دنبال برگزیدن فرد اصلح با شاخصههای ترسیمی مقام معظم رهبری باشند.
آیتالله حاجیزاده در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه آمریکاییها و هم پیمانان آن خوابهای آشفتهای برای انتخابات ما دیدهاند و میخواهند افراد که هیچ ارتباطی با انقلاب ندارند را وارد مجلس کنند که هوشیاری مردم در این خصوص ضروری است.
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