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۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۸

گشایش بازارچه‌های کارافرینی و خود اشتغالی کوثر

گشایش بازارچه‌های کارافرینی و خود اشتغالی کوثر

بازارچه‌های کارآفرینی و خود اشتغالی کوثر گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری، شهردار منطقه ۱۳ گفت: بازارچه کارافرینی و خود اشتغالی کوثر با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار  و ارائه محصولات آنان در خیابان پیروزی جنب ایستگاه مترو شیخ الرئیس برپا شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه که از هجده بهمن ماه به مدت یک ماه  با هدف ایجاد فرصت اشتغالزایی و فروش محصولات بانوان سرپرست خانوار در منطقه ۱۳ گشایش یافته است ، حدود ۴۰ غرفه با فروش محصولات مختلف فعالیت می کند.

ذاکری اظهار داشت: شهروندان می توانند محصولات مورد نیاز خود از قبیل پوشاک ، مواد غذایی ، گیاهان دارویی ، زیور آلات ، صنایع دستی و.. را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب از این بازارچه خریداری کنند

کد مطلب 3557571
سیامک صدیقی

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