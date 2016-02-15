به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری، شهردار منطقه ۱۳ گفت: بازارچه کارافرینی و خود اشتغالی کوثر با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و ارائه محصولات آنان در خیابان پیروزی جنب ایستگاه مترو شیخ الرئیس برپا شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه که از هجده بهمن ماه به مدت یک ماه با هدف ایجاد فرصت اشتغالزایی و فروش محصولات بانوان سرپرست خانوار در منطقه ۱۳ گشایش یافته است ، حدود ۴۰ غرفه با فروش محصولات مختلف فعالیت می کند.

ذاکری اظهار داشت: شهروندان می توانند محصولات مورد نیاز خود از قبیل پوشاک ، مواد غذایی ، گیاهان دارویی ، زیور آلات ، صنایع دستی و.. را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب از این بازارچه خریداری کنند