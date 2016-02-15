مردم حضور حداکثری ۲۲ بهمن را در انتخابات تکرار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان، محمدابراهیم الهیتبار در جلسه ستاد انتخابات استان همدان اظهار داشت: مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بر درستی مسیر حرکت نظام اسلامی تأکید کردند و تداوم مسیر عزتمندی و افتخار را فریاد زدند.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان با تقدیر از مردم استان اضافه کرد: دستگاههای اجرایی و کمیتههای ستاد انتخابات باید شرایط حضور مردم در پای صندوقهای رأی و تکرار حماسه ۲۲ بهمن را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه انتخابات ۷ اسفند ماه نخستین انتخاباتی است که در دولت تدبیر و امید برگزار میشود، افزود: دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور، قانونی و با مشارکت حداکثری مردم به کار گرفته است.
الهیتبار عنوان کرد: مهمترین موضوع در انتخابات برای دولت، امانتداری و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی است و در این زمینه وزارت کشور و استانداریها تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند.
وی عنوان کرد: برنامه تکریم رأیدهندگان که از سوی کمیته فرهنگی ستاد تهیه و به فرمانداریها ارسال شده، برنامه نو و خوبی است و باید این برنامه مورد توجه باشد و در شعب اجرا و بازتاب آن به ستاد ارائه شود.
رئیس ستاد انتخابات استان همدان با یادآوری آغاز تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان استان ادامه داد: چگونگی تبلیغات در کمیسیون تبلیغات مجلس خبرگان استان با حضور استاندار، رئیس هیئت نظارت، رئیس کل دادگستری و مدیرکل صدا و سیمای استان، مشخص و به داوطلبان ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت: ایجاد فضای مناسب برای انتخابات با حضور گسترده مردم از تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است و باید از همه توانمندیها و ظرفیتها استفاده شود تا این فضا در استان ایجاد شود.
در این جلسه روسای کمیتههای ستاد انتخابات استان به ارائه گزارش اقدامات پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.
