به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک هیئت اجرایی، نظارت، بازرسی و کاندیداهای حوزه شهرستان در محل فرمانداری نهاوند باتقدیر از حضور پرشور و سراسر اشتیاق مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: مردم ایران اسلامی ثابت کردند بعد از گذشت۳۷ سال از انقلاب اسلامی همچنان نظام را دوست دارند و به دنبال اجرایی برنامههای نظام هستند.
وی افزود: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یاس و ناامیدی دشمنان نظام شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه هیئت اجرایی انتخابات از بین ۳۰ معتمد شهر انتخاب شدند، گفت: پیش از برگزاری انتخابات کلاسهای آموزشی لازم برای نمایندگان فرماندار، اعضاء شعب، بازرسان و کاربران رایانه برگزار میشود تا عوامل اجرایی صندوقهای آرا با اطلاعات و آموزش کافی به برگزاری انتخابات بپردازند.
حمیدوند اظهار داشت: هیچیک از ادارات و نهادهای دولتی حق دخالت و حمایت از کاندیداهای انتخاباتی را با بهرهگیری از وسایل و امکانات دولتی ندارند و در صورت مشاهده طبق ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.
فرماندار نهاوند بابیان اینکه ایجاد فضایی مناسب برای حضور پرشور مردم وظیفهای همگانی است، گفت: اصل بیطرفی توسط هیئت نظارت و اجرایی در دستور کار است.
وی با تقدیر از کاندیداهای انتخاباتی و بیان اینکه خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر تخریب کاندیدها از سوی یکدیگر گزارش نشده از آنان خواست برای اهداف متعالی حضور داشته باشند و در حفظ آرامش جامعه و همدلی مردم گام بردارند.
رئیس حوزه انتخابیه شهرستان نهاوند گفت: کاندیداهای انتخاباتی میتوانند معتمدین خود را برای حضور در شعب اخذ رأی مشخص کنند و معتمدین کاندیداها میتوانند بهعنوان نماینده آنان بر صحت انتخابات نظارت کنند و هرگونه بحثی را با نمایندگان فرماندار در میان بگذارند اما در اجرا و برگزاری انتخابات نمیتوانند دخالتی در شعب داشته باشند.
وی در ادامه عنوان کرد: از ۲۵ مرحله انتخابات ۲۳ مرحله آن به شکل رایانهای صورت میگیرد و خوشبختانه شهرستان نهاوند رتبه اول را در این بخش در کشور به خود اختصاص داده است.
امامجمعه نهاوند نیز در سخنانی با اشاره به آیات قرآن کریم، گفت: هیئتهای اجرائی و نظارت، کاندیداها و همهکسانی که میخواهند رأی بدهند باید امانتدار باشند و با امانتداری خود حافظ این نظام باشند.
حجتالاسلاموالمسلمین عباسعلی مغیثی در ادامه عنوان کرد: عمل به وظیفه و تکلیف از موفقیتهای دنیا بهمراتب بالاتر است و اگر کسی به وظیفهای که تشخیص دادهشده عمل کند چه به هدف برسد چه نرسد، موفق است.
وی ضمن تاکید بر اجرای هرچه بهتر ضوابط و قوانین گفت: کاندیداها باید به اعضای ستادهای خود اعلام کنند که برای انجاموظیفه بهعنوان نامزد انتخاباتی آمدهاند و اگر پیروز شدیم خدا را شکر میکنیم و اگر رأی نیاوردیم نگرانی، عصبانیت و بداخلاقی در جامعه ایجاد نمی کنیم.
