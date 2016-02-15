اروپا سالهای پر تنشی در پیش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل، « آنجلینو الفانو » در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر فرانسه درباره احتمال افزایش حملات تروریستی گفت: بر اساس تحلیل هایی که در دست است فضای آرامی در سال های آینده وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه ایتالیا کشوری امن است، افزود: خطر تروریسم برای کشورهایی که متحمل آن شده اند بسیار بالا است.

وزیر کشور ایتالیا با اشاره به اینکه ایتالیا نیز می تواند در معرض خطر تروریسم قرار داشته باشد گفت: البته خبری از زنگ خطر واقعی و خاصی در کشور در دست نیست ولی این باعث نمی شود تا ما آرامش داشته باشیم.

من همواره تاکید کرده ام که خطر بسیار زیاد بوده و در ایتالیا به طور شبانه روزی پیشگیری می شود، اما هیچ کشوری از خطر مصون نیست و خطر برابر با صفر وجود ندارد.