پس از بررسی نهایی درباره استعفای شهردار منطقه۲ تصمیم گیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف ظهر امروز در حاشیه جشن واگذاری بهره برداری مجموعه های ورزشی امام رضا(ع) و شهیدکاظمی به باشگاه های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس طی سخنانی در جمع خبرنگاران ابراز داشت: شهرداری تهران در طول ۱۰ سال گذشته به فکر ورزش بوده و یکی از کارنامه های موفق شهرداری نیز توجه به ورزش خصوصا ورزش همگانی و ورزش های سنتی و اصیل است.

وی افزود: درست است که فوتبال یک ورزش وارداتی به کشور محسوب می شود اما این ورزش مورد استقبال جوانان قرار دارد و شهرداری تهران نیز در این زمینه اقدامات جدی انجام داده است.

قالیباف تاکید کرد: در طول سال های گذشته بیش از ۸۰۰ زمین چمن در سطح محلات تهران آماده کرده ایم و این نشان می دهد به بحث فوتبال نیز در شهرداری تهران توجه داشتیم.

وی گفت: در لیگ های سال گذشته نیز به دلیل درخواست دو تیم استقلال و پرسپولیس، شهرداری تهران اسپانسر دو تیم بوده است و روزهایی که شهرداری تهران اسپانسر بوده، هر دو تیم از انسجام و وضعیت مدیریتی خوبی هم برخوردار بودند و در آن مقطع نتایج خوبی نیز گرفته اند.

قالیباف تاکید کرد: در کنار این موارد شهرداری تهران دو ورزشگاه خوب نیز ساخته است که با همراهی شورای شهر تهران امروز بهره برداری این دو ورزشگاه را به دو تیم استقلال و پرسپولیس واگذار کردیم.

شهردار تهران افزود: امیدوارم در گام نهایی به جهت کارآمدی، پیشرفت و قوانین و مقررات این دو تیم بتوانند به مردم و نهادهای غیر دولتی تکیه و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهند.

قالیباف در پاسخ به سوالی پیرامون ادامه حمایت شهرداری تهران از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان اسپانسر در لیگ برتر گفت: شهرداری تهران برای اسپانسری دو تیم آمادگی دارد اما باید در نظر داشت که شهراری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی باید از هر دو تیم حمایت کند، چرا که این دو تیم متعلق به شهر تهران هستند مگر اینکه یکی از تیم ها خودش نخواهد که این اتفاق بیفتد.

وی در ادامه گفت: همین که این دو باشگاه بهترین فرصت را برای اوقات فراغت جوانان فراهم می کنند، مهم ترین سودی است که شهر تهران و مدیریت شهری از این اتفاق می برد. در کنار این موضوع با واگذاری این دو ورزشگاه جوانان اوقات فراغت خود را در محیط های آسیب پذیر سپری نمی کنند و در یک ورزش مفرح و شاد حضور دارند که این موضوع بزرگ ترین نتیجه ای است که از این کار می گیریم.

شهردار تهران عنوان داشت: این باعث می شود که با اولویت توجه به مناطق جنوب شهر بتوانیم استعدادهای خوبی که در این مناطق وجود دارد را پرورش دهیم.

قالیباف ابراز داشت: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حتما می توانند بعضی از مسابقات خود را در این ورزشگاه ها برگزار کرده و در کنار آن تمرین های خود را نیز در این دو ورزشگاه انجام دهند چرا که وقتی این دو تیم تمرین های خود را انجام می دهند، جمعیت قابلیت توجهی برای تماشای این تمرین ها به ورزشگاه مراجعه می کنند.

شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون استعفای شهردار منطقه دو نیز گفت: از این باب که شهردار منطقه دو این فرهنگ خوب را فارغ از هیچ قضاوتی پایه گذاری کرد که یک مسئول حاضر است برای موضوعی که مورد توجه است، استعفا دهد، از ایشان تشکر می کنم.

وی به حضور روز گذشته خود در شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: وقتی از جهت قانونی و اداری به بحث نگاه می کنیم، ماموران شهرداری وظیفه خود را انجام داده اند؛ البته ایشان استعفای خود را تقدیم شهرداری تهران کرده و بازرسی شهرداری تهران نیز این موضوع را بررسی می کند. از این رو پذیرفتن یا نپذیرفتن این استعفا به بررسی نهایی شورای شهر و شهرداری تهران در این زمینه بستگی دارد