۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

مرتضی اسدی:

گسترش فولاد حریف آسانی برای استقلال نیست

مدافع تیم فوتبال گسترش فولاد با اشاره به دیدار این تیم مقابل استقلال تهران گفت: به طور حتم حریف آسانی برای استقلال نخواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اسدی در خصوص پیروزی این تیم مقابل ملوان بندر انزلی اظهار کرد: پیروزی در این دیدار برای ما بسیار حیاتی بود و برای سه امتیاز وارد زمین شده بودیم. ملوان تیم خوبی بود و فرصت هایی هم برای گلزنی داشت اما تیم ما بهتر از آنها ظاهر شد و در نهایت توانستیم این تیم را با سه گل شکست دهیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه پیش از این دیدار برخی ها مسائلی را مطرح کرده بودند که بازی را تحت تاثیر قرار داده بود اما خدا را شکر همه دیدند که نتیجه بازی در داخل زمین و به صورت فنی تعیین شد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد.

مدافع تیم گسترش فولاد تبریز خاطرنشان کرد: با کسب سه امتیازی شیرین و حساس به استقبال بازی سخت مقابل استقلال می رویم. استقلال در حال حاضر به عنوان یکی از صدرنشینان لیگ برتر تیم بسیار خطرناکی است اما گسترش فولاد هم تیم دست و پا بسته ای نیست و بدون شک می تواند برای این تیم حتی در تهران هم مشکل سازی باشد.

