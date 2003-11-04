ضيافت افطار اهالي ورزش به ميزباني اداره كل حراست سازمان تربيت بدني برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مراسم معنوي كه به ميزباني حراست مركزي سازمان تربيت بدني برگزارشد جمعي ازمعاونين و مديران سازمان تربيت بدني، روساي فدراسيونهاي ورزشي، مديران ورزشي شبكه هاي مختلف صداوسيما، مديران مسوول، سردبيران وخبرنگاران نشريات ورزشي كشورحضورداشتند، ابتدا بهزاد كتيرايي مديركل حراست سازمان تربيت بدني ضمن خيرمقدم به مدعوين به جايگاه ويژه رسانه هاي ورزشي درتبيين اهداف سازمان تربيت بدني كشوراشاره كرد وافزود: تعامل وارتباط دوسويه ميان رسانه هاي همگاني ومديران ورزش كشورامري مهم وضروري است وهدف اصلي ازبرگزاري اين مراسم قدرداني اززحمات خبرنگاران ونمايندگان رسانه هاي گروهي بوده است.

پس ازآن دكتررضا قراخانلوقائم مقام سازمان تربيت بدني درطرح جامع ورزش درخصوص موقعيت وشرايط مطبوعات ورزشي و نقش آن درجامعه وهمچنين ضرورت طرح جامع تربيت بدني سخناني ايراد كرد. سپس درادامه دكتراحمدي رييس انجمن نويسندگان وعكاسان ورزشي نيزسخناني را درخصوص ضرورت همكاري وهمفكري مديران ورزش كشور ورسانه هاي گروهي ايراد كرد.

گفتني است: دراين مراسم ازسوي مديركل حراست سازمان تربيت بدني علي مودت ازنويسندگان وپيشكسوتان مطبوعات ورزشي به عنوان مشاورمطبوعاتي اين اداره كل معرفي گرديد.