چهارمین نشست کارگروه تولید محتوای رسانه در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست کارگروه تخصصی تولید محتوای رسانه با رویکرد موضوعات، مفاهیم و تعالیم دینی ظهر دوشنبه با حضور اعضای کارگروه و معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین در این نشست بیان کرد: در عصری که کشور و دنیای تشیع از هر سو آماج بمباران اطلاعاتی و رسانه ای دشمنان قرارگرفته است ضرورت های ورود به بحث رسانه و تولید محتوای ناب دینی در این حیطه برای ما دوچندان شده است.

رئیس کارگروه تولید محتوای رسانه ای اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: باید راهکارهای مناسب، اقدامات عملی و تخصصی در راستای تولید محتوا انجام شود.

وی یادآور شد: همه فعالین این عرصه باید با نحوه جمع آوری، دسته بندی و ارسال آثار تولیدات دینی به سازمانهای وابسته و غیر وابسته به سازمان آشنا باشند.

بررسی و طرح حمایت مالی برای تدوین تولیدات در قالب فیلم و صوت و بکارگیری افراد صاحب قلم و صاحب نظر برای تحلیل خبری در راستای تولیدات جذاب و تاثیر گذار برای مقابله با آسیبهای فرهنگی و اجتماعی استان، بکارگیری رسانه های پر مخاطب برای ارسال محتوا بر اساس نیازها و آسیب شناسی بومی و جمع آوری آثار و بارگزاری در شبکه های اجتماعی برای دسترسی وسیع مخاطبان به این آثار از دیگر مواردی بود که در این کارگروه تخصص مورد بحث و تصویب اعضا قرار گرفت.