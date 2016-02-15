به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در مراسم آغاز عملیات اجرایی و افتتاح و بهره‌برداری ۱۳۵ پروژه عمرانی، خدماتی، ترافیکی و فرهنگی شهرداری قم که قبل از ظهر سه شنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم در سالن همایش شهرداری برگزار شد، با اشاره به برخی پروژه‌ها در قم اظهار داشت: فاز اول فیبر نوری شهرداری قم با ۵۰ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد و تا ۳۰۰ کیلومتر ادامه می‌یابد تا کل فضای شهر را در برگیرد.

وی عنوان کرد: بیش از ۱۰ خیابان و تقاطع غیرهم سطح در استان قم نیاز است تا در مدار مناسبی قرار گیرد تا شکل مناسب ترافیکی ایجاد شود.

شهردار قم افزود: پل گذر زینبیه در مناطق ۳ و هفت پروژه‌ای است که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی عنوان کرد: ۲ واگن در مونوریل به صورت آزمایشی قرار داده شده و نصب ۱۸ واگن دیگر نیز در حال انجام است و امید است سال آینده فاز نخست مونوریل قم را راه اندازی کنیم.

فاز نخست مترو سال آینده افتتاح می‌شود

شهردار قم اظهار کرد: ‌ فاز اول مترو از قلعه کامکار آغاز می‌شود و تا میدان مطهری ادامه دارد و تلاش می‌کنیم تا فاز نخست مترو را تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسانیم و عملیات فاز دوم مترو در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز کرد: ‌ ۲۵ بوستان در سال آینده به مجموعه بوستان‌های استان قم اضافه می‌شود و افزایش سالانه سه متر مربع به فضای سبز قم در برنامه قرار دارد.

سقائیان نژاد افزود: نزدیک به ۷۰۰ تن پسماند در قم دفن می‌شود و لازم است تلاش شود تا از آن بهره برداری و استفاده شود.

نیاز به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد اعتبار برای خط B مترو

وی اظهار کرد: خط B مترو با بهره‌گیری از فاینانس صورت می‌گیرد و به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سقائیان‌نژاد با اشاره به مشارکت‌های مردمی در پروژه‌ها عنوان کرد: در بلوار پیامبر اعظم(ص) مرحله نهایی احداث ۳ هتل پنج ستاره صورت گرفته و ساخت مدینه زائران نیز در این بلوار با مشارکت عتبه حسینی صورت می‌گیرد.

شهردار قم در پایان عنوان کرد: ‌امید است بلوار پیامبر اعظم(ص) به بلواری تمدنی تبدیل شود.