وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره استعدادیابی سوارکاری در همدان اظهار داشت: این همایش با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، معاونت سلامت و تربیتبدنی اداره کل آموزشوپرورش، دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و هیئت سوارکاری در تالار ابن سینا برگزار میشود.
وی افزود: استان همدان در رشته پرش با اسب از استانهای مطرح کشور به شمار میآید و از نظر زیرساختها و استعداد سوارکاران نیز ظرفیت بالایی دارد و باید با توجه به استعدادیابی پشتوانه سازی خوبی برای سوارکاری همدان صورت گیرد.
رئیس هیئت سوارکاری استان همدان بابیان اینکه در حال حاضر سوارکاران همدانی در رده نونهالان و نوجوانان حرف اول را در کشور میزنند، گفت: ۲۲۰ سوارکار ساماندهی شده در بخش آقایان و بانوان در استان همدان فعالیت میکنند.
برقعی عنوان کرد: برگزاری مسابقات مختلف، برپایی کلاسهای آموزشی، اجرای طرحهای استعدادیابی و برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در استان همدان بر اساس یک تقویم سالانه از ابتدای سال پیشبینیشده است.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات مختلف در همدان بیان کرد: امسال ۲۱ هفته مسابقات درون استانی برگزار شده که به دلیل سردی هوا این مسابقات از ابتدای آبان ماه متوقف شد و دوباره از اسفند پیگیری میشود.
رئیس هیئت سوارکاری استان همدان با اشاره به دیرینه سوارکاری همدان گفت: ورزش سوارکاری به طور کلاسیک در همدان با تاسیس باشگاه سوارکاری مهدی مکارهچی در سال ۵۳ آغاز شد که از اولین باشگاههای سوارکاری ایران بود.
برقعی درباره هیئتهای سوارکاری شهرستانی نیز بیان کرد: در حال حاضر شهرستانهای ملایر، رزن و نهاوند دارای رئیس هیئت بوده و فعال هستند.
