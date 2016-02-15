۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

نمایشنامه «اسم من ريچل كورى است» رونمایی می شود

مراسم رونمایی از ترجمه نمایشنامه «اسم من ريچل كورى است» اثر الن ريكمن و كاترين واينر امروز در مکتب تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نمایشنامه «اسم من ریچل کوری است» اثر الن ریکمن و کاترین واینر، که توسط فرانک حیدریان به فارسی ترجمه شده است، عصر امروز دوشنبه ۲۶ بهمن در مکتب تهران برگزار می شود.

این برنامه با حضور رضا سرور مترجم و نمايشنامه نويس، فرانك حيدريان بازيگر و مترجم اثر و احمد ساعتچيان كارگردان نمايش اسم من ريچل كورى است، همراه است.

مراسم رونمایی از این اثر عصر امروز دوشنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۶ در مكتب تهران واقع در خيابان كريمخان زند، خيابان آبان جنوبى، كوچه كيوان، پلاك ۸ برگزار می شود.

