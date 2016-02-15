۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

تحولات سوریه؛

ادامه عملیات ارتش سوریه در استان درعا/تسلط بر یک روستای دیگر حلب

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی های گسترده خود در استان درعا و حومه آن، با تروریست های تکفیری در مناطق «البجابجه» و «البدو» به شدت درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های گسترده خود در استان درعا و حومه آن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش سوریه با تروریست های تکفیری در مناطق «البجابجه» و «البدو» به شدت درگیر شد.

در جریان این درگیری شماری از تروریست های تکفیری کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر، در جریان درگیری های شدید ارتش سوریه و تکفیریها در روستای «النعیمه» واقع در حومه استان درعا شماری از تروریست های تکفیری از پای درآمدند.

در همین حال، رسانه های عربی از عقب نشینی تروریست های تکفیری از منطقه «کفرنایا» واقع در حومه حلب خبر می دهند.

گفته می شود که پس از عقب نشینی تروریست ها از «کفرنایا»، مبارزان کُرد سوری وارد این منطقه شده اند.

این در حالی است که نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه استان «حلب» بر روستای «الطیبه» واقع در اطراف فرودگاه استراتژیک «کویرس» مسلط شد.

