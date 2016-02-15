نقد کردن املاک موسسه «میزان» سخت است/هر سند ۶۴ حکم بازداشتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری شورای اداری شهرستان سبزوار در پاسخ به سوالات خبرنگاران مبنی بر وضعیت پرداخت بدهی سپرده گذاران موسسه میزان بیان کرد: انتقال تسهیلاتی که بیش از ده سال به سرانجام نرسیده تبدیل کردن آن به عدد و رقم و پرداخت آن در ظرف چند ماه راحت نیست.

وی افزود: املاک مصادره شده میزان به جای یک سند ۳۲ سند دارد که بر روی هر کدام از آنها ۶۴ حکم بازداشتی وجود دارد.

وی بیان کرد: تغییر و تبدیل این املاک به نقدینگی و قابلیت پرداخت آن به سپرده گذاران کار شکننده ای است که مستلزم صرف و زمان بسیار زیادی ااست.

وی افزود: علاوه بر استانداری و دستگاه های قضایی هم اکنون بیش از ۳۰ نفر از کارشناسان بانک صادارت از تهران و همچنین هزار نفر از پرسنل موسسه منحله میزان در تلاش هستند تا پرداخت سپرده های مردم تسریع شود.

رشیدیان بیان کرد: بیست و یکم بهمن ماه مصوب شد پرداختی تا ۳۰ میلیون تومان اغاز شود که انشالله با این مصوبه بخشی دیگر از سپرده گذاران به سپرده خود خواهند رسید.

مشکلات بانکی سد راه سرمایه گذاران

استاندار خراسان رضوی همچنین با بیان اینکه سبزوار یکی از قطب های موثراستان خراسان رضوی است که با ظرفیت های مختلف صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، علمی خود می تواند در افزایش شاخص های توسعه ای نقش تاثیر گذاری را در استان ایفا کند اظهار کرد: مشکلات بانکی یکی از بزرگترین موانع در جذب سرمایه گذار است.

وی با اشاره به اینکه در ده ماهه امسال بیش از سه برابر سرمایه گذار ثبت شرکت در استان شده اند افزود: اکثر این افراد معطل رفع موانع انتقال سرمایه گذاری هستند.

رشیدیان افزود: با توجه به تعدد پروژه های مختلف در سطح استان امکان جذب سرمایه گذاری با انتفاع مناسب برای سرمایه گذاران وجود دارد که در مراحله نخست پیگیر ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و بعد سرمایه گذاران خارجی هستیم .

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار آماده برای پرداخت تسهیلات در بانک های استان وجود دارد گفت: امیدواریم با کاهش نرخ تسهیلات بانکی بتوانیم از این ذخیره بالای پولی و ایجاد ارزش افزوده در تولید بهره مند شویم.

دولت در انتخابات بی طرف است

رشیدیان در ادامه بنای دولت را بی طرفی در برگزاری انتخابات عنوان و تاکید کرد: برگزاری انتخابات قانونمند هدف دولت است و لذا در همین راستا کارگروه پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادگستری تشکیل شده تا حرکت ها و اقدامات غیر قانونی از سمت اشخاص یا گروها بررسی شود.

وی بیان کرد: هیچ دستگاهی حق سوء استفاده کردن از اموال دولتی را به نفع کاندیدای خاص ندارد.

استاندار با اشاره به اینکه تاکنون موردی از تخلفات دستگاه های اداری به این کارگروه گزارش نشده است افزود: در سفر نماینده رهبر معظم انقلاب به استان خراسان رضوی، به تمامی دستگاه های دولتی تاکید کردند که از ورود به تشکیلات جناحی انتخابات جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: در صورتی که مواردی از تخلفات دستگاه های اجرائی و دولتی به ما گزارش شود علاوه بر هیات بازرسی و نظارت وزارت کشور، هیات تخلفات انتخاباتی در دستگاه قضایی و شورای نگهبان به این امر رسیدگی خواهد کرد.