  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۹

معرفی برگزیدگان سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

معرفی برگزیدگان سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

برگزیدگان سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در تالار فردوسی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در این مراسم گفت: رتبه بندی، حمایت و انتشار یک مجله واحد از تمام نشریات دانشجویی دانشگاه از برنامه‌های معاونت فرهنگی در حوزه نشریات دانشجویی است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران کم‌توجهی به امور فرهنگی را برای دانشگاه زیان بار دانست و گفت: به دلیل غفلت از مسایل فرهنگی نشاط، امید و طراوت میان دانشجویان وجود ندارد بنابراین مشکلات افزوده خواهد شد.

سرسنگی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص تاثیر فرهنگ در دانشگاه اظهار داشت: بحث علم، علم آموزی و دانش در کنار اخلاق و دین‌مداری است که معنا می‌یابد و باید ابعاد آموزشی، فرهنگی و اخلاقی را در کنار هم پرورش داد.

وی در خصوص تاثیر مثبت نشریات دانشجویی در حوزه فرهنگ گفت: فعالیت دانشجویان در هر حوزه فرهنگی موجب سلامت دانشگاه می‌شود و نشریات دانشجویی به عنوان رسانه‌هایی قوی می‌توانند سلامت جامعه‌ دانشگاهی را تضمین کنند.

کد مطلب 3557627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها