به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، شورای برنامه ریزی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور مدیران کمیتههای مختلف این نمایشگاه تشکیل جلسه داد.
در این جلسه امیرمسعود شهرام نیا، قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب با ارائه گزارشی از روند اجرایی فعالیتها در شهر آفتاب گفت: در حال حاضر نگرانی بابت پیشرفت کارها در شهر آفتاب بسیار کم شده و سرعت انجام کارهای مروبط به آماده سازی شهرآفتاب برای نمایشگاه با سرعت بیشتری در حال انجام است.
وی ضمن اشاره به جانمایی اولیه فضاهای عمومی نظیر استراحتگاهها و نمازخانهها افزود: رصد فعالیتهای مربوط به آماده سازی و کنترل پروژه توسط هیئت سه نفره متشکل از نماینده معاونت فرهنگی، نماینده تشکلهای نشر و نماینده شهرداری تهران انجام میشود.
شهرامنیا با تشریح فضای مسقف موجود در شهر آفتاب و فضاهای باز مناسب برای سازهبندی گفت: مسئولان شهرداری در تلاش هستند تا سازهها از کشورهای ترکیه و امارات وارد شوند و بخش کمی هم سازههای موجود استفاده شود.
در این جلسه سیاستها و راهبردهای بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که به تصویب شورای سیاستگذاری این نمایشگاه رسیده است به مدیران کمیتهها ابلاغ شد. در این جلسه همچنین مقرر شد مدیران کمیتهها نسبت به اعلام شرح برنامهها و امکانات مورد نیاز خود در اسرع وقت اقدام کنند.
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