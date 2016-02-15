مازندران با کسری دو میلیون تنی علوفه مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود انگیزه ظهر دوشنبه در جلسه رفع موانع و مشکلات دامداران استان مازندران گفت: کسری دو میلیون تن علوفه استان از طریق استان‌های دیگر یا واردات تأمین می‌شود.

وی بابیان اینکه علوفه با ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت نسبت به استان‌های دیگر در دسترس دامداران قرار می‌گیرد، اظهار داشت: کشت نباتات علوفه به‌عنوان کشت دوم به‌ویژه در مزارع پایین‌دست استان به دلیل بالا بودن قیمت زمین و نبود توجیه قیمت تمام‌شده نسبت به سایر تولیدات مقرون‌به‌صرفه نیست و در مناطق بالادست به لحاظ سوق دادن مراتع به سایر بخش‌ها مزارع کافی برای چراگاه و کشت نباتات علوفه وجود ندارد.

وی سهمیه سبوس گندم اتحادیه را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن و میزان تولید داخل استان را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن در ماه اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی نیاز به حدود پنج میلیون تن سبوس گندم داریم.

انگیزه بزرگ‌ترین مشکل دامداران را تأمین علوفه دامی باکیفیت، قیمت بالا و شرایط بسیار دشوار عنوان کرد و افزود: ۷۰ درصد هزینه‌ها تابع تولید شیر خام و گوشت قرمز است و در شرایط کنونی توازن بین هزینه‌های تولید و درآمد حاصل از فروش تولیدات اخیر اندک نبوده است و دامداران سنتی با ضرر و زیان قابل‌توجهی مواجه هستند، همچنین نبود سیلاژ با ظرفیت کافی در مرکز استان و شهرستان‌ها موجب افزایش قیمت علوفه آردی در مازندران شده است.

صابر کاظمی رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی مازندران، با توجه به اینکه دام در کشور صنایع وابسته به خود دارد و اگر جایگاه خود را از دست بدهد با مشکل مواجه خواهد شد، تصریح کرد: برای رفع مشکلات دامداران و تأمین علوفه دام باید راهکارهای مناسب ارائه داده شود.

کاظمی با اعلام اینکه باید منابع ملی کشور برای تولید تمام محصولات بخش کشاورزی در نظر گرفته شود، اذعان داشت: باید مشکلات دامداران به‌صورت کارشناسی و مطالعاتی موردبررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران بابیان اینکه باید برای تولید محصولات و دام مطالعات کافی داشته باشیم تا با شکست مواجه نشویم، گفت: باید برای رفع معضل و مشکلات سازوکارهای مناسب و مطلوب ارائه داده شود که با کمرنگ شدن کشاورزی کشور همه صنایع وابسته به آن از بین می‌رود.

کاظمی تصریح کرد: حضور در نمایشگاه‌های خارجی هزینه بسیار به دنبال دارد که باید از طریق نهاد یا ارگان برای حضور در نمایشگاه‌های مختلف صورت گیرد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی دام‌پروری برای رفع مشکلات و ارائه راهکار دامداران، گفت: باید اعضاء کارگروه تخصصی تولیدکنندگان دام و فارغ‌التحصیلان وابسته به رشته‌های مرتبط دام باشد تا بتوانند از ایده و راهکارهای آن‌ها بهترین استفاده را کنند.